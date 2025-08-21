Създават Национален борд по водите

К омисията по околната среда и водите в парламента одобри проект на решение за предприемане на спешни мерки за преодоляване на водната криза, който бе внесен от депутати от ГЕРБ-СДС, „БСП – Обединена левица“, „Има такъв народ“ и „ДПС – Ново начало“. То бе прието с 12 гласа „за“, един „против“ и трима въздържали се.

Проектът включва 11 точки. Първата от тях предвижда да се задължи Министерския съвет в срок до две седмици да сформира Национален борд по водите с цел координирани действия за преодоляване на водната криза през 2025 г. и координация на усилията на всички заинтересовани институции за превенция на евентуални бъдещи кризи. Този орган трябва да включва представители на няколко министерства – на околната среда и водите, на регионалното развитие и благоустройството, на финансите, на енергетиката и др. Предвижда се да има и представители на Национално сдружение на общините в Република България и Българската банка за развитие.

Друга точка в проекта предвижда да се задължи Министерство на регионалното развитие и благоустройството, чрез „Български ВиК холдинг" ЕАД, ВиК операторите и Асоциациите по ВиК и съвместно с кметове на общини, да извърши спешно почистване и рехабилитация на всички водоизточници, резервоари и довеждащи от тях водопроводи с цел гарантиране на достъп до вода от съществуващи водоизточници. Според предложението друга спешна мярка за справяне с безводието е Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на околната среда и водите и Басейновите дирекции да осъществят проучване и сондиране на нови водоизточници.

"За критично безводие по отношение на водите за питейно-битово снабдяване в момента не можем да говорим", обяви преди това министърът на околната среда и водите Манол Генов по време на извънредното заседание на ресорната парламентарна комисия.

"Изключително сме рестриктивни за ползване на води за напояване", коментира той.

Министърът на екологията информира, че 52 язовири, които министерството наблюдава и от които дава разрешение за ползване на води, са в добро състояние по отношение на запасите с вода въпреки сухото лято и пролет, климатичните предизвикателства. Най-важният приоритет е водата за питейно-битово водоснабдяване, увери Генов.

Комисията по околна среда с извънредно заседание заради водната криза

Язовирите са пълни на 65,48%, съобщи той. И добави, че това е повече от миналата година, но не е повод за успокояване. На второ място приоритет е водата за напояване, като по отношение на това водата в язовирите е осигурена на 31%. Енергийните язовири са в добро състояние – 68-69% от общия обем, уведоми още министърът.

По думите на Генов обърна внимание, че трябва да се работи по линия на загубите заради влошената инфраструктура. Той увери, че ресорните министерства работят и са в непрестанен контакт. Мисля, че сме свършили доста неща, каза той и подчерта, че работата ще продължи.

Обсъжда се обявяването на бедствено положение в Плевен заради безводието

Относно ситуацията в Плевен министърът каза, че проблемите са от години. Изпратили сме информация на Министерството на регионалното развитие и благоустройството кои свободни водни тела имат достатъчен ресурс, за да може при сондажи да се разполага с тях, обясни Генов. По думите му яз. "Черни осъм" се прави много време, като са нужни и много финансови средства.