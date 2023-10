Братът на Тупак Шакур смята, че убийството му е останало неразкрито заради расата им

Н а кръстовището в Лас Вегас, където Тупак Шакур е застрелян през септември 1996 г., само покрит с графити стълб с няколко драсканици "RIP Pac" и "Tupac Shakur, I love you", загатват за това, което се е развило тук.

Тупак е най-ярката звезда на рап музиката, когато е застрелян четири пъти от упор, докато се движи по една от най-оживените улици в града. Той умира седмица по-късно.

"I was shocked, surprised, and taken aback because it's been so long": Mopreme Shakur speaks to Sky News after a man accused of his brother Tupac's murder is arrested https://t.co/NYuerst6OP