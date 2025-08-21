Свят

Вучич готви среща на високо равнище с Русия

Той подчерта, че Сърбия остава ангажирана с развитието на приятелските отношения с Русия

21 август 2025
С реща на най-високо равнище между ръководствата на Сърбия и Русия ще се проведе в най-кратък срок, заяви сръбският президент Александър Вучич след разговор с руския посланик в Белград Александър Бочан-Харченко.

„Обсъдихме всички теми от интерес за двете страни, особено във връзка със срещата на най-високо равнище между ръководствата на нашите държави, която трябва да се състои в най-кратък срок“, написа Вучич в профила си в Инстаграм.

Той подчерта, че Сърбия остава ангажирана с развитието на приятелските отношения с Русия.

„Ангажирани сме да запазим мира и политическата стабилност в региона на Западните Балкани, особено в Босна и Херцеговина“, посочи сръбският държавен глава.

Сърбия води политика на близки отношения с Русия. Тя отказва да се присъедини към западните санкции, въведени заради инвазията в Украйна, въпреки че осъди агресията на Москва. Президентът Александър Вучич заяви, че налагането на санкции не отговаря на националните интереси на Сърбия.

