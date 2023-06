Отличиха Тупак Шакур със звезда на Алеята на славата дни преди рождения му ден

С емейството и приятелите на Тупак Шакур се събраха, за да го почетат посмъртно със звезда на Алеята на славата в Холивуд дни преди рождената му дата.

Сестрата на рапъра Секива "Сет" Шакур прие наградата, а радиоводещият Биг Бой беше водещ на събитието.

Tupac Shakur's star is unveiled on the Hollywood Walk of Fame. https://t.co/rDVcwgWr6I pic.twitter.com/bHZdm3NPv9 — Variety (@Variety) June 7, 2023

"Той се противопостави на разграничението между изкуство и активизъм. Въпреки че кариерата му продължи само пет години, Тупак Шакур остава един от най-сложните и плодотворни артисти на своето поколение с над 75 000 продадени плочи по целия свят​", каза Биг Бой в началото на церемонията.

LIVE: Tupac Shakur is being honored with a posthumous star on the Hollywood Walk of Fame. https://t.co/tWqE7VrD4J — People (@people) June 7, 2023

Сестрата на Тупак излезе на подиума и започна да говори през сълзи.

"От първия път, когато стъпи на тази сцена на театър "Аполо" на 13 години, преди някой да разпознае името му, той знаеше, че мечтае да има звезда тук, на Алеята на славата", каза тя.

"Днес ние не просто почитаме звездата в земята, а почитаме работата и страстта, които той е вложил, за да сбъдне мечтите си. Неговата небесна звезда днес ще свети малко по-ярко. И за пореден път той накара всички нас да се гордеем изключително много. Обичаме те, Тупак", завърши Шакур.

Tupac Shukar posthumously honored with star on Hollywood Walk of Fame pic.twitter.com/eluNLWdyuZ — TIME (@TIME) June 8, 2023

Това е 2758-ата звезда на Алеята на славата и тази ще бъде добавена в категорията за звукозапис, съобщиха организаторите.

Биг Бой продължи да изброява постиженията на Тупак в музикалната и филмовата му кариера. Той цитира две музейни експозиции, които наскоро бяха посветени на звездата: "All Eyez on Me" в музея "Грами" от 2015-2016 г. и "Тупак Шакур. Събуди ме, когато съм свободен" в L.A. Live през 2022 г.

На церемонията в сряда говориха гост-лектори, сред които Алън Хюз и Джамал Джоузеф, режисьор и изпълнителен продуцент на "Dear Mama: The Saga of Afeni and Tupac Shakur", документален сериал на FX, излязъл през април и посветен на отношенията на Тупак с майка му Афени Шакур.

"Колко подходящо е в годината на 50-годишнината на хип-хопа най-накрая най-преходната звезда на тази форма на изкуство да бъде поставена на холивудската Алея на славата. Тупак Амару Шакур се превърна в глобален символ на бунта - символ, толкова видим и важен, колкото Малкълм Екс и Че Гевара, и вдъхновение за активистите днес​", каза Хюз, когато излезе на подиума.

Хюз добави: "Всъщност целият свят усеща посланието на Тупак. Не е толкова лошо за едно малко чернокожо момче от Харлем, нали?"

Тупак е рапър, актьор, активист и поет. Той е убит при стрелба с кола през септември 1996 г.

Tupac has officially received his star on the Hollywood Walk of Fame pic.twitter.com/ybE6zm8Zqg — Tupac Shakur (@TupacShakurLC) June 7, 2023

"Този емблематичен изпълнител продължава да бъде част от духа на времето десетилетия след смъртта си и ще продължи да бъде важна културна фигура за много години напред. Със сигурност звездата на Тупак ще бъде добавена към списъка на най-посещаваните звезди", казва Ана Мартинес, продуцент на Холивудската алея на славата, в съобщение за медиите.

Кариерата на рапъра продължава само пет години, но той е продал над 75 милиона записа по целия свят. Албумът му от 1996 г. "All Eyez on Me" е сертифициран като диамантен и включва хитове като "How Do U Want It", "California Love (Remix)" и "I Ain't Mad at Cha".

През април 2017 г. е въведен в Залата на славата на рокендрола, а негова холограма се качи на сцената на фестивала за музика и изкуства Coachella през 2012 г.