Последните мигове на Тупак: Невиждани досега снимки, показват бягството му след фаталния спор

С ледователите разпространиха невиждани досега снимки и видеоклипове, показващи последните моменти от живота на рап звездата Тупак Шакур, след като бе извършен първият в историята арест за убийството му.

По време на събитието органите на реда оповестиха нови подробности около ареста на Дуейн "Кеф Д" Дейвис - мъжът, обвинен във връзка със смъртта на рапъра през септември 1996 г.

60-годишният Дейвис беше задържан в Хендерсън, Невада, в петък, след като беше обвинен от голямото жури. Той е обвинен в убийство със смъртоносно оръжие с участието на банда.

В нощта на 7 септември 1996 г. Тупак Шакур и основателят на Death Row Records Марион "Сюдж" Найт са в Лас Вегас, за да гледат мача на Майк Тайсън за титлата в тежка категория.

Извън битката, малко след нейния край, мъжете са въвлечени в кавга с Дейвис и неговия племенник Орландо "Бейби Лейн" Андерсън, с когото Шакур е враждувал преди това.

По-късно същата вечер Шакур седял в BMW, което Найт управлявал, когато до тях спрял кадилак и избухнала стрелба.

Шакур е прострелян многократно и умира седмица по-късно на 25-годишна възраст. Дейвис отдавна е бил известен на разследващите като един от четиримата заподозрени, идентифицирани в началото на разследването. Той не е обвиняемият за стрелбата, но на пресконференция и в съда властите го определиха като главатар на групата.

В понеделник разследващите разкриха, че няколко снимки, включително четири на трупа на Тупак, са били показани на членовете на голямото жури.

На съдебните заседатели са били показани и няколко интервюта, които Дейвис е дал през годините и в които той обсъжда убийството. Заподозреният ще се яви за първи път в съда в сряда.

Също така в понеделник човекът, който е возил Тупак по време на стрелбата, изпълнителният директор на Death Row Records Марион "Сюдж" Найт, заяви пред TMZ, че няма да сътрудничи на полицията и няма да свидетелства в процеса срещу Дейвис.

В същото интервю Найт заяви, че не вярва на полицейския разказ, според който Дейвис или племенникът му Орландо Андерсън са виновни за убийството. Найт е в затвора, където излежава присъда от 28 години за доброволно непредумишлено убийство.

По време на изслушванията на голямото жури Девонта Лий, който нарича себе си свързан със South Side Crips, заяви, че е чул, че човекът, който е натиснал спусъка на Тупак, не е Дейвис или Андерсън, а Деандре "Биг Дре" Смит.

Лий заяви, че Смит е седял от страната на колата им, на която е бил Тупак, и затова е имал ясен изстрел.

"Смит е бил около 350-400 кг и Андерсън не би могъл да стреля около него", каза Лий, съобщава KTNV.

Дейвис, който сега е на 60 години, казва в мемоарната си книга "Легенда от улицата Комптън", че той е предоставил пистолета, използван при стрелбата с кола.

Дейвис казва, че е бил на предната пътническа седалка на кадилака и е подхвърлил пистолета на задната седалка, откъдето според него са произведени изстрелите.

Той обвинява Андерсън, че е бил един от двамата души на задната седалка.

Андерсън умира две години по-късно. Той отрича да е замесен в смъртта на Шакур. ДеАндре Смит умира през 2004 г. в резултат на влошено здравословно състояние.

Разследването, довело до ареста на Дейвис, започва като разследване на убийството на дългогодишния съперник на Шакур Биги Смолс, известен още като Кристофър Уолъс, през март 1997 г.

Вече пенсионираният детектив от полицията в Лос Анджелис Грег Кадинг е назначен да разследва убийството на Смолс и през 2009 г. разпитва Дейвис като лице, представляващо интерес по случая.

Дейвис е бил на партито в автомобилния музей "Питърсън", което Уолъс тъкмо е напуснал, когато е бил застрелян.

Кадинг е помогнал за образуването на федерално дело за наркотици срещу Дейвис, за да го накара да говори пред полицията на Лос Анджелис, която до този момент не е извършила нито един арест по случая "Уолъс".

Той признава участието си в делото на Тупак Шакур, дава всички подробности за това как той и съучастниците му са убили Тупак - спомня си Кадинг в интервю за Асошиейтед прес в петък.

Дейвис, който има имунитет за това, което е казал по време на разпита в полицията, но не и за това, което е казал извън него, продължава да разказва много от същите подробности в документални филми, подкастове и в мемоарна книга от 2019 г., която вдъхва нов живот на полицейското разследване в Лас Вегас и спомага за повдигането на обвинението му от голямото жури.

„По същество той сам се вкара в затвора“, каза Кадинг.

В Невада подсъдим може да бъде обвинен в престъпление, включително убийство, ако помогнете на някого да извърши престъплението.

Голямото жури гласува също така да добави увеличение на присъдата към обвинението в убийство за бандитска дейност, което може да добави до 20 допълнителни години, ако той бъде осъден.

Стотици страници стенограми, публикувани в петък, дават представа за първия месец от работата на голямото жури, която започна в края на юли с показания на бивши сътрудници на Дейвис, приятели на Шакур и редица пенсионирани полицейски служители, участвали в делото в началото.

Техните показания обрисуваха пред съдебните заседатели картина на дълбок, ескалиращ разрив между музикалния лейбъл на Шакур Death Row Records и Bad Boy Records, който имаше връзки с Дейвис и представляваше Уолъс.

„Това постави началото на цялото съперничество между Западното и Източното крайбрежие, което основно определяше хип-хоп сцената в средата на 90-те години“, свидетелства един от бившите сътрудници на Дейвис.

В изявление в петък Секива "Сет" Шакур, сестрата на рапъра, определи ареста като победа, но с премерен тон.

"Това несъмнено е ключов момент. Мълчанието през последните 27 години около този случай проговори силно в нашата общност", каза тя. 'За мен е важно светът, страната, правосъдната система и нашият народ да признаят сериозността на кончината на този човек, мой брат, син на майка ми, син на баща ми'.

Тя не похвали властите, които са работили по случая.

'Знам, че е имало много хора, които не са вярвали, че убийството на Тупак Шакур е важно за това полицейско управление'.

Шериф Кевин Макмахил заяви на пресконференция в петък. 'Тук съм, за да ви кажа, че това просто не е било така. Не е било така тогава, не е така и днес".

Той добави, че "всяка една жертва, всеки един загубен живот е важен и остава приоритет за това полицейско управление".