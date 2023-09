Арестуваха мъж за стрелбата срещу Тупак Шакур след 27 години

П олицията в Лас Вегас съобщи, че е арестувала мъж във връзка с убийството на рапъра Тупак Шакур преди близо три десетилетия, предава BBC.

Легендата на хип-хопа е прострелян четири пъти при стрелба с кола в Лас Вегас през 1996 г. Самоличността на убиеца му все още е загадка.

В петък сутринта полицията в Лас Вегас е арестувала мъж във връзка със смъртта му, според източници, говорили пред информационна агенция АП.

Шакур е само на 25 години, когато умира.

Той умира на 13 септември 1996 г., седмица след като е прострелян четири пъти в колата си, докато чака на червен светофар.

В отделен репортаж ABC News се позовава на високопоставен служител на правоохранителните органи, който потвърждава, че е арестуван заподозрян във връзка с убийството на Шакур и че обвиненията ще бъдат обявени в петък следобед.

Развитието на ситуацията идва, след като през юли полицията в Лас Вегас претърси дома на предполагаем член на банда за доказателства във връзка със смъртта на Шакур.

Смъртта на рапъра, един от най-прочутите в хип-хопа, вдъхнови няколко документални филма.

Шакур, чийто сценичен псевдоним е 2Pac, издава дебютния си албум през 1991 г.

Той продаде повече от 75 млн. плочи по целия свят, като се радваше на успех в класациите с хитове като California Love, All Eyez On Me и Changes.

