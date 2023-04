Целият свят очакваше това: Китай с данни за произхода на COVID-19

К итайски учени публикуваха анализ на проби, взети преди повече от три години от пазара в гр. Ухан, свързван с появата на COVID-19, съобщи Би Би Си.

Пазарът за морски храни и диви животни е във фокуса на търсенето на произхода на новия коронавирус. Това е първото рецензирано изследване на биологични данни, събрани оттам през 2020 г. , като свързва вируса с животни, продавани на пазара. То може да даде нови насоки на изследването как е възникнала заразата.

Данните показват, че положителни проби за вируса съдържат и генетичен материал от диви животни.

Според някои учени това е допълнително доказателство, че болестта е предадена първоначално от заразено животно на човек. Други обаче призовават за внимателно интерпретиране на резултатите и остава неясно защо отне три години преди генетичното съдържание на пробите да бъде огласено.

Според друга теория вирусът е изтекъл случайно от лаборатория в Ухан.

Китайският изследователски екип публикува ранна версия на своето изследване в интернет през февруари, но не и пълната генетична информация за пробите, събрани от пазара.

Друга международна група от изследователи по-късно даде собствената оценка за това какво са разкрили тези проби от пазара, след като специалистите виждат публикуваните генетични последователности на уебсайт за споделяне на научни данни.

Този нов анализ, който е потвърден от други учени, преди да бъде публикуван в списание "Нейчър", включва повече важни подробности за съдържанието на тези проби, които са събрани от сергии, повърхности, клетки и оборудване в пазара.

Статията на китайския изследователски екип показва, че някои проби, събрани от райони, където се продават диви животни, са дали положителен резултат за новия коронавирус. Според техния анализ животни, за които сега е известно, че са податливи на вируса, особено енотовидни кучета, се продават живи на тези места. Но китайските изследователи посочват, че техните открития не дават окончателно доказателство за това как е започнала епидемията.

"Тези проби от околната среда не могат да докажат, че животните са били заразени", обясняват те.

Остава възможността вирусът да е бил внесен на пазара от заразен човек, а не от животно.

"Най-важното е, че този много важен набор от данни вече е публикуван и е достъпен за други, за да работят върху него", казва пред Би Би Си проф. Дейвид Робъртсън от университета в Глазгоу. Той е вирусолог, който участва в генетичното изследване на произхода на SARS-CoV-2 от появата му през 2020 г. Той добавя, че съдържанието на пробите е "убедително доказателство, че животни там вероятно са били заразени с вируса".

"Важни са общо всички доказателства", казва той. "Когато съчетаете това с факта, че ранните случаи на COVID-19 в Ухан са свързани с пазара, това е убедително доказателство, че това е мястото, където е станало преминаването (на вируса) от животно на пазара."

Статията е публикувана в момент, когато теорията за изтичането на вируса от лаборатория набира сила сред властите в САЩ.

Китайското правителство категорично отхвърля предположенията, че вирусът е възникнал в научно съоръжение, но ФБР каза, че сега смята този сценарий за "най-вероятния", както и Министерството на енергетиката на САЩ.

ФБР не обяви установеното публично, което разочарова някои учени.

Водещият учен на новото изследване е от Китайския център за контрол и превенция на заболяванията в Пекин.

Световната здравна организация призова вчера Китай да сподели цялата информация за произхода на COVID-19, като каза, че дотогава всички хипотези остават на масата, повече от три години след възникването на вируса, предадоха световните осведомителни агенции.