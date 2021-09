Новият филм за принцеса Даяна със самонараняване и мастурбация

Н овият филм за принцеса Даяна „Спенсър: Тайната на принцеса Даяна“, с участието на Кристен Стюарт, е, меко казано, смущаващ, според редица критици и анализатори на британския кралски живот. В него принцесата е представена като жена, която повръща, самонаранява се и мастурбира.

Подробностите за сюжета са описани в рецензията на лентата, публикувана в „Индипендънт“, съобщава БГНЕС.

Във филма, режисиран от Пабло Ларейн, сцена, в която принцесата отпраща шивачката си, защото „трябва да мастурбира“, вбеси традиционалистите. Филмът съдържа и сцени, в които главната героиня страда от булимия - повръща и се самонаранява.

„Поради тези моменти може да се предположи, че „Спенсър“ е непристоен и воайорски филм, който е по-близо до таблоидите, отколкото до киното. Но това не е така. Подобно на по-ранния филм на Ларейн „Джаки“, в който Натали Портман играе ролята на вдовицата на Джон Кенеди, това е поетичен, елегичен роман“.

Световната премиера на „Спенсър: Тайната на принцеса Даян“ се състоя на 3 септември.

През юни миналата година беше съобщено, че много зрители са разстроени от избора на Кристен Стюарт за ролята на принцеса Даяна във филма на Ларейн.

The new teaser poster for #SPENCER featuring Kristen Stewart as Princess Diana is absolutely stunning (and heartbreaking). 💔 https://t.co/c9Trd6fjev pic.twitter.com/DSVZFoIRcF