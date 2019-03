М иналата седмица американският президент и първата дама посетиха Алабама, след като торнадо опустоши окръг Лий и взе над 20 жертви.

Снимки от визитата на президентската двойка станаха повод за спекулации -

Мелания наистина ли е придружила Тръмп, или това е нейна двойничка.

Американският държавен глава се заинтересува от историята и изрази личното си мнение по въпроса.

ВИЖТЕ СНИМКИ НА ДОНАЛД И МЕЛАНИЯ ТРЪМП В АЛАБАМА

"Фалшивите медии преправиха снимки на Мелания, което доведе до конспиративни теории, че реално тя не е била с мен в Алабама и на други места. С времето още повече се побъркват", написа Тръмп в профила си в Туитър.

The Fake News photoshopped pictures of Melania, then propelled conspiracy theories that it’s actually not her by my side in Alabama and other places. They are only getting more deranged with time! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 13, 2019

Говорителката на първата дама Стефани Гришъм също изрази възмущението си от разпространението на подобни слухове.

.@flotus & @potus traveled to Alabama to pay their respects & comfort victims of the tornado devastation. In typical fashion, @theview chooses to laugh in the face of tragedy. Shameful. https://t.co/KzG2c4Th4a — Stephanie Grisham (@StephGrisham45) March 11, 2019

Не за първи път се повдига въпросът има ли Мелания двойничка.

През 2017 г. се появи конспиративна теория, че охранителката на първата дама, която се грижи за нейната безопасност, понякога се представя за самата нея. (Припомнете си във видеото горе)

Конспирация на седмицата: Охранителка на Мелания Тръмп е нейна двойничка

Liberal idiots on twitter are actually claiming this is NOT Melania Trump and it's a STUNT DOUBLE. Liberalism really is a mental disorder. 😂 pic.twitter.com/rnvbmvEocH — Makada 🇺🇸 (@_Makada_) October 18, 2017

Сега темата повторно беше подложена на коментар, когато участници в сутрешното предаване на телевизия Ей Би Си установиха, че в интернет усилено се коментира появяването на г-жа Тръмп в Алабама.

This is 100% not Melania Trump that Donald Trump is holding hands with pic.twitter.com/fV0ejfQPmj — Rupert Myers (@RupertMyers) March 8, 2019

В мрежата мненията са разнопосочни.

Някои вярват, че #fakeMelania не е измислица, според други това са пълни глупости, а трети просто се забавляват с поредния тренд в интернет:

I previously thought the #fakeMelania thing was bullshit but I actually don't think that's her. lol https://t.co/KQNekZy0pi — Danny//B 🍊 (@OGBotterz) March 8, 2019

THANK YOU, KIND INTERNET STRANGER, the fake Melania was her so-called body guard. no wonder she looked like she had lost 5 inches in height next to Cheetolini. Melania is almost as tall as him (in heels, i suppose) https://t.co/6GQf3DKwwu — Liza Sabater 🇵🇷👸🏾🌹 (@blogdiva) March 9, 2019

When I saw #FakeMelania trending, started looking into it, and spent my entire morning looking like pic.twitter.com/M0jFnQa1if — Cabernet is Bae (@CabernetIsBae) March 9, 2019

Me falling deeper and deeper into this #FakeMelania conspiracy pic.twitter.com/eWQsY1vE2R — Token_BK (@TokenBK1) March 9, 2019

The recasting of Melania is the worst I've seen since they recast Aunt Viv in Fresh Prince #fakemelania pic.twitter.com/HDIMi7FDAh — James Corscadden🇮🇪🇪🇸 (@jamescorscadden) March 9, 2019

Четете още:

Мелания Тръмп изненада с нов цвят на косата

Жената, която влезе в ролята на голата Мелания Тръмп

Сама под дъжда: Доналд остави Мелания без чадър

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore .

За още актуално съдържание от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram.