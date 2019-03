23 са жертвите на торнадото, опустошило окръг Лий в американския щат Алабама. Сред тях има и деца, предаде Асошиейтед прес, като се позова на местния шериф.

Властите са преустановили издирвателните операции през нощта, защото условията са много опасни.

JUST IN: At least 14 dead after possible tornado hits Alabama https://t.co/Sqy9pM2DCO pic.twitter.com/3uNgu6h2Q4 — CBS News (@CBSNews) March 4, 2019

Има ранени, но точна бройка засега не се съобщава.

Възможно е изпод отломките на разрушените от стихията жилища да бъдат открити още трупове.

At least 23 dead in Alabama tornado, toll expected to rise -sheriff https://t.co/AaoCjwg89k pic.twitter.com/UYI8S9Ura1 — Reuters Top News (@Reuters) March 4, 2019

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изпрати послание до жителите на щата.

В Туитър Тръмп написа: "На невероятния народ на Алабама и околните райони: Внимавайте, пазете се! Торнадото и бурите са наистина мощни и може да дойдат нови".

To the great people of Alabama and surrounding areas: Please be careful and safe. Tornadoes and storms were truly violent and more could be coming. To the families and friends of the victims, and to the injured, God bless you all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 4, 2019

Експерти казват, че разрушенията в крайните южни райони на окръг Лий в Алабама са като при стихия от категория Еф 3, което означава при скорост на вятъра между 254 и 331 километра в час.

Smith's Station, Alabama was also hit hard by today's tornadoes.



An entire cell tower was taken out. (https://t.co/rxglsOaFYm) pic.twitter.com/DkX1kNHdOO — WeatherNation (@WeatherNation) March 3, 2019

От торнадо е пострадал и най-големият град в щата - Обърн, където също има разрушени постройки.

Властите на съседния щат Джорджия пък проверяват какво е състоянието на жителите в градчето Кайро, за което има информация, че също е връхлетяно от торнадо.

И там има повалени дървета, отнесени покриви, счупени прозорци и хора блокирани в затрупаните си от дървета къщи. Засега няма данни за сериозно ранени, предаде Асошиейтед прес.

#Tornado disaster: Police in Lee County, #Alabama now confirm at least 22 people have been killed after multiple #tornadoes hit the region. With fears that death toll could rise. Latest on #7News @ 4pm & 6pm. pic.twitter.com/lvxbGqvbQu — Paul Kadak (@PaulKadak) March 4, 2019

