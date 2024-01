Новата визия на лукса: Бижута от консервни кутии и лабораторно отгледани диаманти

Д окато някои смятат, че естественият диамант, формиран в продължение на милиарди години е олицетворение на лукса, известен британски дизайнер цени още повече бижутата, изработени с лабораторно отгледани скъпоценни камъни и рециклиран метал от консервни кутии.

Лондонската дизайнерка Анабела Чан казва, че е избрала материалите, след като е станала свидетел на лошите според нея условия на труд в диамантените мини.

Are lab-grown diamonds different than natural diamonds?

Lab-diamonds have the same physical and chemical properties that of a natural diamond. Lab grown cannot be distinguished by naked eye.#igi #igibillionsmiles #igicertified #igiworldwide #igi #igicertifiednaturaldiamond pic.twitter.com/hzATMBGXXg