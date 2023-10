Диаманти на 650 млн. години разкриват най-старите тайни на Земята

О казва се, че диамантите освен, че са най-добрите приятели на момичетата, могат да бъдат доста полезни и на геолозите. Всъщност, както установи ново проучване, някои диаманти дори могат да разкрият тайни за еволюцията на Земята.

Като най-твърдият познат естествен минерал, диамантите са „преживели“ много, включително създаването и унищожаването на „суперконтиненти“. Заровени дълбоко под повърхността на Земята, изследователите са анализирали диаманти, образувани преди милиони години под суперконтинента Гондвана.

