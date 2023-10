Какво наистина знаем за диамантите: Факти и мистерии около най-известните сред тях

Д иамантите са сред най-желаните скъпоценни камъни, особено от нежната половина на човечеството. Почти всяка дама би искала да притежава подобно бижу в своя блестящ арсенал, но те не са никак евтини и за това си има определена причина.

Какво обаче знаем за тези блестящи скъпоценни камъни? Какъв е техният произход, какви са физическите им свойства и как в действителност се образуват и добиват? Кои са най-ценните диаманти в света и каква е тяхната история? Прочетете докрай, за да разберете отговорите на всички тези въпроси, а и не само.

Диамантите са ценени скъпоценни камъни, известни със своите изключителни физически характеристики

Твърдост: Диамантите са най-твърдото естествено вещество на Земята, класирани са на 10 –то място по скалата на Моос за минерална твърдост. Това свойство ги прави устойчиви на надраскване и износване, което ги прави идеални за бижута.

Блясък: Диамантите показват брилянтен, непреклонен блясък, характеризиращ се със способността си да отразяват и пречупват светлината. Това свойство им придава характерния им блясък. Така, че противно на масовото схващане, те не блестят, а отразяват светлината.

Цвят: Диамантите могат да се срещат в различни цветове, но най-ценните са безцветни. Гемологичният институт на Америка (GIA) класифицира диамантите по скала от D (безцветен) до Z (светложълт или кафяв). Диамантите с красиви цветове, с наситени нюанси като синьо, розово или зелено, също са високо ценени.

Чистота: Диамантите може да съдържат вътрешни дефекти или външни дефекти. Класове на чистота, като VVS (много, много слабо включени) или SI (слабо включени), оценяват наличието на тези несъвършенства.

Тегло в карати: Размерът на диаманта се измерва в карати, като един карат е равен на 200 милиграма. По-големите диаманти са по-редки и по-ценни.

Кристална структура: Диамантите имат кубична кристална структура, като всеки въглероден атом е свързан с четири други в тетраедрична подредба. Тази уникална структура допринася за тяхната твърдост и оптични свойства.

Плътност: Диамантите имат висока плътност, което ги прави по-тежки от повечето други скъпоценни камъни с подобен размер.

Тези характеристики, заедно с известните 4C (тегло в карати, цвят, чистота и шлифоване), определят качеството и стойността на диаманта в света на скъпоценните камъни и бижутата.

Диамантите се образуват дълбоко в земната мантия, при условия на високо налягане и висока температура. Процесът включва следните стъпки:

Източник на въглерод: Диамантите са съставени от въглеродни атоми, подредени в кристална решетка. Източникът на въглерод за образуването на диаманти идва от органичен материал, заровен дълбоко в земната кора, като разложени растения и животински останки.

Дълбока земна вулканична активност: Диамантите се доближават до земната повърхност чрез вулканични изригвания. Тези изригвания, известни като изригвания на кимберлит или лампроит, носят на повърхността диамантени скали, наречени „кимберлитови тръби“ или „диатреми“. Кимбърлитовите тръби се образуват от разтопена скала, която произхожда от мантията.

Охлаждане и кристализация: Тъй като кимберлитовата магма се издига бързо към повърхността, тя се охлажда и втвърдява бързо, улавяйки диаманти в себе си. Това бързо охлаждане е от решаващо значение за образуването на диаманти, тъй като предотвратява пренареждането на въглеродните атоми в графит, най-стабилната форма на въглерод на земната повърхност.

Стареене и транспорт: Кимберлитовите тръби, съдържащи диаманти, обикновено са много стари, често на стотици милиони до милиарди години. С течение на времето геоложките процеси могат да ерозират и изветрят кимберлита, освобождавайки диаманти в речни корита и алувиални отлагания.

Повечето от диамантите в света се добиват от тези алувиални находища, които обикновено се намират в региони с история на вулканична дейност, като части от Африка, Русия, Канада и Австралия. Процесът на образуване и транспортиране на диаманти отнема милиони години, което прави диамантите едно от най-очарователните и ценни геоложки съкровища на Земята.

Кои са най-скъпите диаманти в света?

Розовата звезда:

Цена: Розовата звезда държи рекорда за най-скъпия диамант, продаван някога на търг, донасяйки зашеметяващите 71,2 милиона долара на търг в Хонг Конг през 2017 г.

Цвят: Този диамант е 59,60-каратов, вътрешно безупречен, фантастичен ярък розов диамант, известен със своята изключителна интензивност на цвета и чистота.

Pink Star Diamond ($71 million) pic.twitter.com/re8qGnyGUg — Big Orange Punch 🍊 (@BigOrangePunch) October 11, 2023

Синьото на Опенхаймер:

Цена: Синият диамант е един от най-редките сини диаманти в света, продаден за 57,5 милиона долара на търг в Женева през 2016 г.

Цвят: Това е 14,62-каратов, ярък син диамант, известен със своя дълбок и хипнотизиращ цвят.

История: Наречен на предишния си собственик, сър Филип Опенхаймер, диамантен магнат, този скъпоценен камък някога е бил част от мина в Южна Африка.

THE LARGEST INTERNALLY flawless, fancy, vivid blue diamond (17.61 carats) is set to go to auction on November 7th. The diamond carries a presale estimate of $35 million to $50 million. pic.twitter.com/0kwNCZWgVZ — Laney's Jewelry (@laneysjewelry) October 11, 2023

Мечтата на Кулинан:

Цена: Мечтата на Кулинан е забележителен син диамант, който бе продаден за 25,4 милиона долара на търг в Ню Йорк през 2016 г.

Размер: Този 24,18-каратов син диамант е известен със своя ярък син оттенък и изключителна чистота.

Синият лунен диамант:

Цена: Диамантът Blue Moon постави световен рекорд за най-високата цена на карат, достигана някога на търг, когато беше продаден за 48,4 милиона долара в Женева през 2015 г.

Цвят: Това е 12,03-каратов, вътрешно безупречен, фантастичен ярък син диамант, известен със зашеметяващия си цвят.

Псевдоним: Диамантът на Синята луна получи прякора „Синята луна“ поради изключителната си рядкост, сравнима със събитие „веднъж на синя луна“.

𝑬𝒏𝒆𝒎𝒚 𝒑𝒍𝒂𝒏𝒆𝒕𝒔 𝑮𝒆𝒎𝒔𝒕𝒐𝒏𝒆𝒔



• The Moon – Pearl.

• The Mars – Red Coral.

• The Mercury – Emerald.

• The Jupiter – Yellow Sapphire.

• The Venus – Diamond.

• The Saturn – Blue Sapphire.

• The Rahu – Gomed.

• The Ketu – Cat’s Eye



𝗡𝗲𝘃𝗲𝗿… pic.twitter.com/BqV54msxIF — Pt. Gajanan Krishna Maharaj (Astro- Counsellor) (@Gkmastrology) October 5, 2023

Диамантът Хоуп:

Безценен: Въпреки че е предизвикателство да се определи точната стойност на диаманта Хоуп поради историческото му значение и липсата на продажба, той несъмнено е един от най-известните и ценни диаманти в света.

Цвят: Диамантът е 45,52-каратов, тъмносин диамант с мистериозна история и репутация на прокълнат.

История: Този диамант е преминал през ръцете на различни собственици, включително френски и британски кралски особи. Твърди се, че е изрязан от French Blue, син диамант, откраднат по време на Френската революция. Диамантът Хоуп сега се намира в Националния природонаучен музей на института Смитсониън във Вашингтон, окръг Колумбия.

A gemstone of legends, kings and superstitions, "Hope Diamond" is one of history’s most famous diamonds. This 45.52 carat fancy deep grayish-blue diamond has an incomparable history and an extraordinary combination of physical properties.



During its long history, originally… pic.twitter.com/2Upkky3z27 — Archaeo - Histories (@archeohistories) September 29, 2023

Тези пет диаманта представляват едни от най-забележителните и скъпи скъпоценни камъни в света, всеки със своята уникална история, характеристики и привлекателност. Тяхната рядкост, изключителни цветове и забележителен размер ги направиха емблематични в света на скъпоценните камъни и продължават да очароват колекционери и ентусиасти.

Още от автора:

Кои са най-интересните и мистериозни тайни общества?

Известни символи в световната история и тяхното тълкувание

5 неща, които психически стабилните хора НЕ правят

Село Чавдар през древността и античната епоха – една неразказана история

Предизвикателен, но уникален: Защо периодът на бременност е толкова специален

Какви тайни крие човешкото тяло – интересни факти

Вярвате ли в духове: Мит или реалност са призраците

Египетски мистерии: Завладяващите митове на древната цивилизация

Лайката: Защо е толкова полезна и какви са нейните приложения

Кои са най-популярните легенди, свързани с Пирин планина

Кой е Волтер и какво се крие зад философската му същност?​

Дяволският мост над река Арда: История, легенди и факти

Забулени в мистерии и легенди: Три от най-големите загадки по българските земи

Пет от най-странните легенди от целия свят

6 цитата за любовта и добротата от Библията и как да ги тълкуваме

Отворете вратата към нов свят: Професионалният писател и неговата магия с думите

Да помогнем на детето по-лесно да се адаптира в яслата: Ценни съвети за родители

Търсенето на истинската любов: Копнеж или проклятие

Нови 60 000 семена ще бъдат добавени в Ноевия ковчег за растения

Улични художници получават 7 млн., след като заличиха графитите им

10 навика, които ще ни предпазят от болести

Грешката, която допускаме след душ