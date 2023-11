Нова надежда за възстановяване на обонянието при пациенти с COVID-19

И нжектирането на нервен блок (метод за производство на анестезия, загуба на чувство, използвано за предотвратяване на болка - бел. ред) може да помогне на хората, боледували от COVID-19 да възстановят обонянието си. Това показват нови изследвания, цитирани от Live Science.

Ваксината, наречена стелатен ганглионен блок, се прилага в сноп от нерви на шията. Новото проучване, представено на 20 ноември на годишната среща на Радиологичното общество на Северна Америка, заедно с други доклади, намеква, че ваксината може да помогне на пациенти, преболедували от COVID-19, които вследствие на заболяването страдат от паросмия или липса на обоняние. Това състояние може да направи приятните аромати да изглеждат отвратителни и може да има голямо влияние върху качеството на живот на човека, казват учени.

Други изследователи обаче изразиха опасения относно ограниченията на дизайна на изследването. „Те загубиха една трета от пациентите си за проследяване, което е ужасно“ и означава, че работят с много ограничени данни", казва д-р Лий Соуърби, асистент по отоларингология в Западния университет в Онтарио, Канада.

Стелатните ганглии са снопове от нерви от двете страни на гласовата кутия. Те съдържат нерви, които отиват към главата, шията, ръцете и горната част на гърдите. Симпатиковата нервна система контролира реакцията на тялото „бий се или бягай“ и е част от автономната нервна система, която се занимава с телесни функции, които не контролираме съзнателно, като сърдечната честота, посочват от Live Science. Стелатните ганглийни блокове препречват дейността на тези нерви на врата, често за лечение на хронична болка и главоболие.

