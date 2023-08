Учени разработват ваксина срещу вируси с пандемичен потенциал

Б ритански учени разработват модел за ваксина, която в рамките на сто дни да се адаптира за борба с непозната болест - Х, с евентуален пандемичен потенциал, съобщи ДПА.

We are delighted to announce a new $80m Strategic Partnership with @UniofOxford to support the design, manufacture and vaccination strategies for globally accessible vaccines against outbreak pathogens, including Disease X. #100DaysMission https://t.co/YgPKTCMhrR — CEPI (@CEPIvaccines) August 29, 2023

Учени от университета в Оксфорд са правили опити за адаптиране на ваксината, създадена от Оксфорд-АстраЗенека срещу КОВИД-19, както и с други ваксини. Международната организация Коалиция за иновации в областта на готовността за епидемии обяви, че е отпуснала на учени от Оксфорд 80 млн. щатски долара за проекта. Те ще разработват прототип на ваксини срещу "високорискови" вируси, които могат да причинят пандемии в бъдеще.

Woot woot!

Vaccine for Disease X could be developed in as little as 100 days!



"A vaccine for a new virus with pandemic potential could be developed in as little as 100 days!"



Any takers??? pic.twitter.com/jyQwgsPmnZ — aussie17 (@_aussie17) August 30, 2023

Този прототип трябва да бъде адаптиран бързо при спешни обстоятелства. Освен това трябва да се разработи работен модел за бързо производство на ваксина за масови имунизации в случай на зараза.

UK scientists have begun developing vaccines as insurance against a new pandemic caused by an unknown "Disease X". The work is being carried out at the government's high-security Porton Down laboratory complex in Wiltshire by a team of more than 200 scientists. They have drawn up… pic.twitter.com/tbXGUl74Qe — Lana Asanin ™️ (@LanaAsanin) August 26, 2023

Проф. Андрю Полард, директор на изследователската група за ваксини в Оксфорд и учен от института за изучаване на пандемиите, каза, че проектът е критично важен за готовност при бъдещи пандемии. Според д-р Ричард Хачет, изпълнителен директор на Коалицията за иновации в областта на готовността за епидемии, партньорството с научния екип за ваксините от Оксфорд и институцията е важно за готовността срещу бъдещи пандемични заплахи.

'Disease X' vaccine could be ready within 100 days of new threat thanks to UK scientistshttps://t.co/s2yNSOSL7w — MSN UK (@msnuk) August 30, 2023

Учени от Британската агенция за здравна сигурност също разработват на ваксини срещу "Х" в лабораторията Портън Даун в Уилтшър.