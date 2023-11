Проучване: Има ли връзка между ваксините срещу COVID-19 и внезапната смърт

И ндийски изследователи установиха, че няма връзка между ваксинацията срещу COVID-19 и необясненитe случаи на внезапна смърт, предаде Ройтерс.

Индийският съвет по медицински изследвания е провел изследването след "анекдотични съобщения за внезапни необяснени смъртни случаи при видимо здрави хора" на възраст между 18 г. и 45 г. в периода октомври 2021 г.- март 2023 г.

According to the study, getting at least one Covid-19 vaccine dose decreased the odds of unexplained sudden death #CovidVaccine #Health #India



