Ново предизвикателство в социалните мрежи... този път с червило (СНИМКИ)

Н ай-новото предизвикателство в интернет е "тестът с червилото", при който козметичният аксесоар трябва да се задържи изправен в кухината на ключицата на дамата, пише в. "Мирър".

По този начин жени доказват колко са изящни.

Another #A4waist challenge? Chinese #women join the latest #China body image challenge bandwagon by standing a lipstick on their collarbone to show how sexy and skinny they are. #SinaWeibo #A4WaistChallengehttps://t.co/8s3mrl6ptg pic.twitter.com/h451IrJhbw