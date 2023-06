Ново проучване за гравитационните вълни излиза на бял свят - какво да очакваме

В сяка свръхнова, всяко сливане между неутронни звезди или черни дупки, дори бързо въртящите се самотни неутронни звезди, могат да бъдат източник на гравитационни вълни. Смята се, че разработка точно по този въпрос може да разкрие повече информация по темата. Тя е дело на Северноамериканската нано-херцова обсерватория за гравитационни вълни (NANOGrav), която организира координирано и глобално събитие, на което ще обяви откритията си на 29 юни 2023 г., четвъртък.

Актуализацията ще хвърли светлина върху изследванията, провеждани от Международния масив за измерване на времето на пулсарите - глобален консорциум от детектори на гравитационни вълни: Северноамериканският NANOGrav; Европейският пулсарен времеви масив; Индийският проект за пулсарен времеви масив; и Австралийският пулсарен времеви масив Parkes.

Новата граница в изследването на Космоса

Смята се, че откриването на фона на гравитационните вълни, както преди това откриването на космическия микровълнов фон (и продължава да го прави), ще разчупи разбирането ни за Вселената и нейната еволюция.

"Откриването на стохастичен фон на гравитационното излъчване може да предостави богата информация за астрофизичните изходни популации и процеси в много ранната Вселена, която не е достъпна по никакъв друг начин", обяснява физик-теоретикът Сюзън Скот от Австралийския национален университет и Центъра за високи постижения за откриване на гравитационни вълни ARC.

"Например електромагнитното излъчване не дава представа за Вселената по-рано от времето на последното разсейване (около 400 000 години след Големия взрив). Гравитационните вълни обаче могат да ни дадат информация чак до началото на инфлацията, само ∼10-32 секунди след Големия взрив."

