Изненада! Земята може да се е озовала в корема на черна дупка

З а земляните, които гледат към космоса, нашата Слънчева система изглежда заобиколена от милиарди звезди в Млечния път. Но ако погледнем още по-далеч, възможно ли е да открием доказателства, че се намираме в нещо още по-фантастично, като черна дупка?

Черните дупки са места във Вселената, където гравитацията е толкова силна, че изкривява времето и пространството около нея; веднъж попаднали вътре, нищо - дори светлината - не може да излезе навън.

Според един от сценариите черна дупка би могла да е погълнала Земята много отдавна.

Астрономи наблюдаваха най-голямата космическа експлозия

Но ако това се случи, гравитационното привличане би било катастрофално, казва Гаурав Ханна, физик по черни дупки в Университета на Роуд Айлънд.

С приближаването на Земята към черната дупка времето би се забавило. В зависимост от размера на черната дупка материята би могла да се разтегне във форми, подобни на спагети. Дори ако планетата оцелее след това "спагетиране", Земята ще се насочи към плътната и малка сингулярност, където ще бъде изпепелена от налягането и температурата на неизмерима гравитационна сила - казва Ханна пред Live Science.

Our Universe could exist inside of a Black Hole of higher dimensional Universe https://t.co/QNYr105kW8

Така че можем да изключим възможността черна дупка да е погълнала Земята в някакъв момент от нейната история; тя би била заличена за част от секундата - казва Ханна.

Но има и друг начин, по който Земята може да се е озовала в корема на черна дупка: Тя може да се е формирала там.

"Черната дупка много прилича на Големия взрив в обратна посока. ... Математиката изглежда сходна", казва Ханна. Докато черната дупка се срутва в малка, много плътна точка, Големият взрив е избухнал от такава точка.

Според една от теориите Големият взрив първо е бил сингулярност на черна дупка в по-голяма родителска вселена. Плътният център се е компресирал и сгъстявал, "докато по някакъв начин не се е взривил и в черната дупка не се е образувала детска вселена", казва Хана.

Рядък вид черна дупка, вероятно обикаля около нашата галактика

Тази теория, известна като "Космология на Шварцшилд", предполага, че нашата Вселена сега се разширява в рамките на черна дупка, която е част от родителска Вселена. На теория този сценарий би означавал, че вселените могат да съществуват в рамките на вселените, подобно на руските кукли в гнездо, и че пътуването обратно през черна дупка - вероятно невъзможно постижение, тъй като светлината не може да извърши дори обратното пътуване - би отключило непознати царства - каза Ханна.

Тази теория обаче едва ли ще бъде доказана; нищо не може да се върне обратно през хоризонта на събитията на черна дупка.

Но ако Земята се намира в черна дупка, експертите имат известна оценка за размера на космическата пропаст.

This animation by Michael Biebl shows how counter intuitive approaching a black hole may look like due to the strong gravitational lensing



[source, read more: https://t.co/9po3AuK6e2]pic.twitter.com/FaCOecylri