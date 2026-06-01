Новите правила на ФИФА, които ще променят Световното: ВАР получава невиждана власт, край на симулациите

М еждународният борд на футболните асоциации (ИФАБ) обяви редица промени в правилата за Световното първенство, включително разширени правомощия за ВАР, 10-секундни смени и ограничаване на тактическите таймаути.

Промените бяха одобрени преди турнира това лято в Съединените щати, Мексико и Канада.

Други нови правила включват:

Петсекундно обратно броене за тъчове и удари от вратата

Червени картони за играчи, покриващи устата си по време на конфронтации

Наказания за отбори, напускащи терена в знак на протест

Задължителни едноминутни периоди за лечение извън терена

ВАР пък вече ще може да се намесва при погрешно отсъдени втори жълти картони, инциденти с объркана самоличност и погрешно отсъдени корнери.

Реферите също така вече ще могат да се намесват, ако е извършено нарушение, преди топката да е влязла в игра при статично положение, като например нападател, блокиращ защитник, преди да бъде изпълнен корнер.

Ако ВАР установи нарушение преди подновяването на играта, съдиите ще бъдат изпратени до монитора за преглед на терена, преди да решат дали трябва да се предприемат дисциплинарни мерки и дали статичното положение трябва да се повтори.

ВАР проверките на корнери ще се използват само за коригиране на очевидни грешки и не трябва да забавят подновяването на играта.

Съдиите също така ще се намесват само при неправилно присъдени втори жълти картони и няма да препоръчват втори жълт картон, когато такъв първоначално не е бил показан на терена.

ФИФА също така е склонна да се справи с нарастващия проблем с отборите, които използват контузии, за да прекъсват играта и да провеждат отборни разговори по средата на мача, докато играчите получават лечение.

Въведени са и нови мерки срещу загуба на време.

Съдиите вече ще използват видимо петсекундно обратно броене за тъчове и удари от вратата.

Ако тъч не бъде изпълнен преди изтичане на обратното броене, владението на топката ще бъде дадено на противниковия отбор. Ако ударът от вратата се забави след обратното броене, противниковият отбор ще получи ъглов удар.