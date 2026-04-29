Ново правило за директен червен картон на Световното по футбол за покриване на устата

Световното първенство през 2026 г. ще бъде арена на революционна промяна. По препоръка на ФИФА, всеки играч, който покрие устата си по време на конфликт с опонент, ще бъде отстраняван незабавно. Мярката е част от новите по-строги правила срещу расизма и обидите на терена

29 април 2026, 14:46
И грачите, които покриват устата си, когато влизат в конфронтация с противник, ще бъдат незабавно отстранявани (червен картон) на тазгодишното Световно първенство според нови, по-строги санкции, пише The Independent.

Тази значима промяна в правилата идва, след като нападателят на Реал Мадрид Винисиус Жуниор съобщи за расистка обида от страна на Джанлука Престиани от Бенфика, който покри устата си по време на мач от Шампионската лига през февруари. Винисиус беше видимо разстроен от коментара и веднага информира съдията, което доведе до 10-минутно прекъсване на играта в съответствие с правилата на УЕФА.

Всеки подобен инцидент на предстоящия турнир вече ще води до червен картон след единодушно съгласие на законодателите във футбола – Международния борд на футболните асоциации (IFAB).

Изявление на IFAB, описващо промяната, гласи: „По преценка на организатора на състезанието, всеки играч, който покрива устата си в конфликтна ситуация с противник, може да бъде санкциониран с червен картон“.

Миналия петък УЕФА обяви, че Престиани е получил наказание от шест мача за инцидента заради дискриминационно поведение с хомофобски характер. Разбира се, че твърдението на Винисиус за расизъм е било счетено за недоказано от дисциплинарния орган на УЕФА, а Престиани е признал за използването на хомофобска обида. Санкцията все още подлежи на обжалване.

ФИФА внесе идеята за санкциониране на играчи, покриващи устата си, на годишното общо събрание на IFAB в Уелс през февруари, малко след като инцидентът се случи. Ден след срещата президентът на ФИФА Джани Инфантино заяви пред Sky News, че смята, че трябва да се издават червени картони, когато играч се конфронтира с опонент и прикрива устата си.

Играчи, които напускат терена в знак на протест срещу съдийски решения – и длъжностни лица, които подтикват играчите да го правят – също ще бъдат изправени пред незабавно изгонване на финалите това лято, отново след препоръка от ФИФА към IFAB. Отбор, който стане причина за прекратяване на мач, по принцип ще губи служебно.

Промяната следва хаотичните сцени, наблюдавани по време на финала на Купата на африканските нации през януари, когато играчите на Сенегал напуснаха терена след отсъдена дузпа за домакините от Мароко в продължението на мача. Техните действия забавиха срещата със 17 минути. Впоследствие Сенегал беше лишен от титлата от апелативната комисия на Африканската конфедерация (CAF), която миналия месец отмени резултата и присъди трофея на Мароко. Сенегал обжалва това решение пред Спортния арбитражен съд (CAS).

Винисиус Жуниор Световно първенство ФИФА червен картон IFAB ново правило покриване на устата расизъм футбол санкции дискриминация УЕФА Джанлука Престиани Шампионска лига дисциплинарни мерки
