Нов вид гигантска анаконда е открита по време на снимки с Уил Смит в Амазонка (ВИДЕО)

В дъждовните гори на Амазонка живее най-големият и тежък (макар и не най-дългият) вид змия на Земята: зелената анаконда.

Професор Брайън Фрай от Университета на Куинсланд провежда дългосрочно проучване на последиците от петролните сондажи в Амазонка в сътрудничество с коренното население уаорани.

"Когато погледнете мъжката и женската анаконда, не бихте си помислили, че те са едно и също животно, да не говорим за един и същи вид", казва Фрай пред IFLScience. Легендарните зверове, които достигат дължина над 5 метра, са изцяло женски. Мъжките са наполовина дълги и по-тънки.

A new species of giant anaconda has been discovered in the Amazon! 🐍



The Northern Green Anaconda measures 26ft-long, weighs 440lbs and has a head the same size as a human. pic.twitter.com/RsTA6RN3oi — AccuWeather (@accuweather) February 22, 2024

"Като върхови хищници анакондите са особено уязвими към влошаването на състоянието на местообитанията", пишат Фрай и колегите му. "Те не само страдат от увреждането на местообитанието, но и са силно засегнати от увреждането на тяхната плячка." Екипът разсъждава, че чрез сравняване на концентрациите на тежки метали между половете може да открие последиците от петролните разливи в екосистемата.

В този процес им помагат и известни личности. Фрай е ръководител на научния екип за амазонската част на документалния филм на National Geographic "От полюс до полюс" с Уил Смит.

Екипът научава, че мъжките екземпляри имат 1000% повече олово и кадмий в телата си, отколкото женските, което отразява начина, по който тези елементи проникват във водната екосистема и си проправят път нагоре по хранителната верига.

В процеса на най-обширното вземане на проби от анаконди, провеждано някога, те забелязват, че зелените анаконди в Еквадор са по-големи от тези в Бразилия. "Намерихме една, която беше 6,3 метра, което е близо до официалния рекорд", казва Фрай.

Още по-голям звяр се измъкнал, след като забил кътниците си в член на екипа и се опитал да го завлече във водата. Ухапаният мъж от Уаорани и тези, които му помогнали да се освободи, оценяват дължината му на 7,5 метра. Въз основа на белезите Фрай потвърждава, че челюстите ѝ, а вероятно и цялата змия, са били много по-големи от всички онези, които са уловили. Въпреки силно преувеличените слухове, в по-голямата част от ареала им дори най-големите женски не надхвърлят 5 метра.

Иначе еквадорските змии не изглеждат и не се държат по различен начин, като имат почти идентични белези. Въпреки това, когато екипът взел генетични проби, установил, че те определено не са от един и същи вид - между двете има 5,5 процента разлика в ДНК. "В перспектива, хората се различават от шимпанзетата само с около 2 процента", отбелязва Фрай в изявлението си.

New Giant Anaconda Species Discovered While Filming With Will Smith In Amazonhttps://t.co/Mjr0MECggj — IFLScience (@IFLScience) February 20, 2024

По-нататъшно проучване разкри, че по-големият вид се среща и в Колумбия и Венецуела, като си спечелва името северна зелена анаконда (Eunectes akayima), докато съществуващият вид E. murinus ще бъде преименуван на южна зелена анаконда. Въпреки че териториите им се припокриват, двата вида живеят в различни речни басейни, следвайки географско разделение, започнало преди 10 милиона години, което се отразява на видовото разделение сред много други животни в Амазонка.

Това, което науката дава, понякога и отнема. В статията, в която обявяват своите открития, Фрай и съавторите му съобщават също, че считаните за три различни вида (по-малки) жълти анаконди са местни варианти на един и същи вид.

Фрай признава, че е тъжно да премахне два вида от регистрите, но добавя. "Трябва да бъдем безпристрастни и да оставим генетиката да разкаже историята [...] трябва да бъдем последователни, за да запазим доверието в науката."

A team of scientists from the University of Queensland have discovered a new species of giant snake in the Ecuadorian Amazon.



Reports from the area suggest the newly-identified 'Northern Green Anaconda' can measure more than 7.5-metres-long and weigh around 500 kilograms. #9News pic.twitter.com/ui59MgRsEO — 9News Australia (@9NewsAUS) February 24, 2024

Тази достоверност е важна, защото докато южната зелена анаконда е толкова широко разпространена, че не е в опасност, същото може да не важи за северната версия. Не само че ареалът им е по-малък, но по-голямата част от него е засегната от петролни сондажи, както и от широко разпространената сеч и опустошителната суша, от която страда регионът.

Фрай се надява да се върне в района, за да проучи дали замърсяването с нефт не влияе на мъжката плодовитост, наред с всичко останало.