Мистерия! Същество, подобно на анаконда, е забелязано да се спотайва в Темза

М ъж твърди, че е забелязал същество, подобно на анаконда, да се спотайва в река Темза в Лондон.

Потребителят на социалната мрежа Reddit сподели снимка на нещо, което изглежда като влечуго, надничащо от мътната вода.

Публикацията, която събра над 11 000 харесвания, беше озаглавена: "Видях безумно нещо в Темза току-що". На изображението се вижда змийска глава, която наднича от водата с червени очи.

Move over Nessie! 'Anaconda' like creature spotted lurking in the Thames https://t.co/T0JJ2yQWgg via @MailOnline