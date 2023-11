Нов остров се появи в Япония след изригване на подводен вулкан

И зригване на подводен вулкан преди три седмици стана причина за образуване на нов малък остров, но според експерти той няма да има дълъг живот, съобщи АП.

Вулканът, който няма име, се намира на около 1 км от южния бряг на о. Иво Джима, наричан в Япония Йото. Серията изригвания започнаха на 21 октомври. В продължение на 10 дни вулканична пепел и камъни са се трупали в плитчината, докато накрая са се показали над морската повърхност. В началото на ноември новият остров е бил с диаметър около 100 м и височина 20 м. според Японската метеорологична агенция.

Japan gets a new island after undersea volcano erupts https://t.co/vh3HfJRIMz