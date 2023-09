Ще ви оставят без дъх: Невероятни фотографии на метеорологични явления

Т ази невероятна снимка на подобен на НЛО лещовиден облак, „застанал” на върха на един от най-активните вулкани в Чили е сред избраните за тазгодишното състезание „Метеорологичен фотограф на годината“.

Фотографът Франсиско Негрони е озаглавил своето произведение „Перфектен облак“ и можем да разберем защо. Лещовидните облаци са рядко и поразително явление, възникващо, когато влажен въздух преминава над някакво препятствие като планина - в този случай вулканът Villarrica.

При правилните условия се образуват, подобни на кръгови вълни, облаци от защитената от вятъра страна на препятствието. Ако температурата на гребена на тези вълни падне достатъчно ниско, влагата във въздуха може да кондензира и да образува този вид облаци, които напомнят летящи чинии.

Всъщност често се казва, че лещовидните облаци стоят зад много докладвани наблюдения на НЛО.

Красивият кадър на Негрони, в който дори въртенето на нашата планета е уловено в ивиците от звездите отвъд планината, е един от избраните за наградата за 2023 г.

Кристоф Шааршмид уловил тази гледка в кадъра, който той описва като „Невероятни ледени скулптури“, в един необичайно ясен ден, на планината Фихтелберг, Германия.

„Не беше лесно да снимам този пейзаж, защото температурата беше около -14 °C и имаше силни ветрове“, каза Шаршмид.

Обратно към небето за претендента за наградата от Таня Енгбо Дайк-Мадсен. Това е друга рядка облачна формация, този път полярен стратосферен облак, известен още седефен облак.

За Таня това била наистина случайна снимка: „Този красив, но рядък облак се появи в небето, докато бях на почивка в Норвегия и за щастие носех фотоапарата и статива със себе си, за да мога да заснема тази невероятна сцена. ”

Удивителните цветове в тези облаци идват от частици в тях, които разпръскват светлината, причинявайки интерферентни модели. Необичайно е да се наблюдават метеорологични явления в стратосферата, което прави това изображение още по-специално.

Всички изображения по горе бяха изпратени в основната категория на състезанието, но много от талантите, участвали в категорията за мобилни устройства, демонстрират на всеки начинаещ фотограф, че може да се започнете и само със смартфона в джоба ни.

