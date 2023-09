В недрата на древен суперконтинент: Учени в търсене на розови диаманти

Р озовите диаманти са изключително редки - от една вече затворена мина в Австралия са добивани 90% от цветните скъпоценни камъни. Розовите екземпляри от най-висок клас могат да се продадат за десетки милиони долари. Ново проучване може да помогне за разкриването на нови находища на скъпоценни камъни, твърдят изследователи.

Учените, които изучават диамантеното находище "Аргайл" в Западна Австралия, където се намира мината, заявиха, че вече по-добре разбират геоложките условия, необходими за образуването на розови диаманти.

Използвайки лазери за анализ на минерали и скали, извлечени от находището "Аргайл", изследователите установяват, че мястото, богато на розови диаманти, се е образувало по време на разпадането на древен суперконтинент, наречен 'Нуна". Учените подчертават, че континентът се е разрушил преди около 1,3 милиарда години.

