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Никола Цолов завърши десети в спринта на Формула 2 в Монако

Българският пилот във Формула 2 остана на 51.5 секунди зад победителя Ноел Леон в тактически спринт. Истинското шоу за Цолов предстои в неделя от 10:25 ч., когато стартира от първа редица в основното състезание

6 юни 2026, 18:17
Никола Цолов завърши десети в спринта на Формула 2 в Монако
Източник: БТА

Н икола Цолов завърши на десето място в спринтовата надпревара за Голямата награда на Монако - четвърти кръг от сезона във Формула 2.

Победата грабна съотборникът на Цолов - Ноел Леон (Мексико), който стартира първи и запази лидерската позиция до финала на състезанието. Успехът в Монако беше втори за Леон, българинът остана на 51.5 секунди от него.

Пилотите се въздържаха от рисковани ходове в днешния спринт предвид особеностите на трасето. Втори се класира полякът Роман Билински от DAMS Lucas Oil, на 3.4 секунди от победителя, а трети се нареди лидерът в шампионата Габриеле Мини (Италия,  MP Motorsport) с изоставане от 4.0 секунди.

Никола Цолов даде шесто време в единствената тренировка в четвъртък преди стартовете по улиците на Монте Карло, а след първото си място в група В от квалификацията в петък, българинът ще тръгне от първа редица за основното състезание. Надпреварата предстои в неделя и е с начален час 10:25 българско време.

Източник: БТА/Кремена Младенова    
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