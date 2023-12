„Никога няма да го напусна“: Джейда Пинкет Смит каза, че шамарът на Оскарите е спасил брака ѝ с Уил

Д жейда Пинкет Смит каза, че скандалният шамар на Уил Смит за Оскарите през 2022 г. е спасил брака им.

„След всички тези години, опитвайки се да разбера дали бих напуснала страната на Уил, ми трябваше този шамар, за да разбера, че никога няма да го напусна“, каза тя пред Daily Mail в интервю, публикувано в събота. „Кой знае къде щяха да бъдат отношенията ни, ако това не се беше случило?“

"I call it the Holy Slap" - Jada Pinkett Smith comments on the famous Oscars slap between Will Smith and Chris Rock pic.twitter.com/RmCAlHYZxe — Intel Region (@IntelRegion) December 11, 2023

Уил Смит е женен за звездата от „Аз съм легенда“ от 1997 г., но шокиращо разкри през октомври, че двамата са били "тихо" разделени от седем години.

Джейда обаче си припомни как всичко се е променило онази вечер в Лос Анджелис, след като съпругът ѝ се нахвърли на сцената, за да удари шамар на Крис Рок за изцепката, която комикът направи за алопецията на жена му .

„Сега го наричам „свещеният шамар“, защото толкова много положителни неща дойдоха след него“, каза майката на две деца пред изданието, добавяйки, че се „радва“, че е била на събитието, въпреки че „почти“ го е пропуснала.

Въпреки че Пинкет-Смит споделя за борбите в брака им и аферата си с певеца Огъст Алсина - Смит застана на нейна страна след издаването на мемоарите ѝ преди почти две месеца.

Jada Pinkett Smith says the Oscars slap saved her marriage to Will: I will ‘never leave’ him https://t.co/pBp1t7j8u5 pic.twitter.com/CsssBUH0KZ — Page Six (@PageSix) December 9, 2023

„Имахме много, много дълга и бурна връзка. Ние я наричахме "брутална". Беше брутална и красива в същото време“, каза актрисата през октомври, когато се появи на сцената заедно със съпругата си.

Той също така благодари на Пинкет Смит за нейната подкрепа, добавяйки, че мечтите му са „до голяма степен изградени върху основата на жертвите на Джейда“.

Освен това Смит каза на New York Times в имейл, че нейните мемоари са „го събудили“. „Когато сте били с някого повече от половината от живота си, настъпва нещо като емоционална слепота“, написа той през октомври.

Whatever psycho pants… no one cares 😂



Jada Pinkett Smith reveals why she'll never leave Will Smith https://t.co/3b2vBnDWuN via @MailOnline — According2Taz (@according2_taz) December 9, 2023

Пинкет Смит също сподели подобно чувство. „Никога не спираш да учиш за партньора си“, каза тя пред InStyle на 17 октомври. „Това даде на Уил толкова интимна представа за всичко по начин, който не знам дали би имал без книгата. Мисля, че това беше огромна полза. Наистина е красиво.”