„Нелепо е и е глупост“: Джейда отрече слуховете, че Уил Смит е спал със свой колега

У ил Смит и Джейда Пинкет Смит отново отрекоха ​​твърденията за изневяра във връзката им.

52-годишната Джейда заяви в интервю, че тя и съпругът ѝ ще предприемат правни действия срещу твърденията, че 55-годишният Смит е имал сексуална връзка с колегата си актьор Дуейн Мартин. Водещият попита актрисата какво мисли слухът относно Смит и Мартин.

„Нека само да кажа това“, започна Пинкет Смит. „Нелепо е, нали? И това са глупости.”

Човек на име Брат Билал направи твърдения по време на интервю в сряда, че преди години той е видял Смит и Мартин, докато правят секс.

„Ще предприемем правни действия“, каза тя. „Защото едно е да имаш мнение за някого, вместо просто да си измисляш непристойни, злонамерени истории. Така че това е приложимо. Така че ще продължим с това.”

Funny how it's "we" when other people are attacking Will. She really wants to be the only one breaking that man down... But anyway, video of Jada Pinkett basically confirming that the rumours about Will Smith and Duane aren't true and that they'll be suing 👇🏼 pic.twitter.com/FA7cIRsNfq