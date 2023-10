"Изоставих себе си заради неговите мечти“: Джейда Пинкет Смит проговори за раздялата с Уил Смит

Д жейда Пинкет Смит призна, че е "негодувала" срещу съпруга си Уил Смит, когато са се разделили, защото се е почувствала така, сякаш е била "захвърлена на улицата".

52-годишната звезда от "Magic Mike XXL" разкри миналата седмица, че с 55-годишния Уил са се разделили тайно преди седем години и са живели разделени.

Джейда към Уил Смит: Никога не съм искала да се женим

Говорейки откровено за семейните си трудности, тя сподели пред Стивън Бартлет в подкаста "Дневникът на един главен изпълнителен директор", че проблемите им се дължат на това, че са имали различни "езици на любовта" и Джейда погрешно е вярвала, че ще намери щастието чрез Уил, а не в себе си.

Тя обясни: "Езикът на любовта на Уил беше: "Искам да работя. Искам да работя здраво, за да имаш всичко на света, което някога си искал. Няма да имаш нужда от нищо."

"Моят език на любовта беше: "Искам просто да си тук с мен. Не ми трябват всички тези неща, искам да те гледам в очите и да усещам любовта ти и да чувствам закрилата ти тук, с мен". Това беше като онази връзка, която исках да почувствам."

Джейда продължава: "Исках да направя шедьовър от нашата връзка. Той искаше да направи шедьовър от самия живот. И така, как да ги балансираш? Защото не може да бъде нито едното, нито другото. Всичко в живота е баланс. Като двойки влизаме в тези борби за власт, но не става въпрос за това дали някой е прав или не, а как да постигнеш баланс. На нас с Уил ни отне три десетилетия!"

"В най-напрегнатите моменти внимавай, идва дяволът!"

Обяснявайки, че е изгубила себе си във връзката, Джейда продължава: "По онова време чувствах: "Искам да ти помогна да направиш всички тези неща, тук съм, за да ти помогна с това" и в замяна трябва да получа малко от това, което искам."

"Аз просто давах и давах, и прощавах... без да осъзнавам, че изоставям себе си с надеждата, че ако продължавам да се влагам в това, ако продължавам да се влагам в него, ако продължавам да се влагам в неговата мечта, накрая ще получа това, което искам.“

