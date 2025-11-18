Северна Корея екзекутира двойка за бизнес успех, стотици гледаха

С еверна Корея е екзекутирала двойка, обвинена в арогантност и анти-републиканска дейност след успеха на техния бизнес. Според съобщения, стотици хора, включително малки деца, са били принудени да станат свидетели на екзекуцията им на открито.

Двойката, на възраст около 50 години, е управлявала частна фирма, която е продавала, ремонтирала и отдавала под наем електрически велосипеди, части за електрически мотоциклети и обикновени велосипеди, пише Daily Mail.

Въпреки че са били официално регистрирани в Централния комитет на Общата федерация на синдикатите в района Садонг, съобщенията посочват, че са

реализирали значителни допълнителни печалби и станали известни като „голямата работа“.

Някои жители изпитвали недоволство към тях заради високи цени на едро, оплаквания относно качеството и това, което местните описвали като арогантно поведение.

Според Daily NK властите ги обвинили в нарушаване на Закона за отхвърляне на реакционни мисли и култура. Освен това им се приписва сътрудничество с външна организация за незаконно прехвърляне на чуждестранна валута и разпространяване на антидържавни послания.

След ареста им в началото на август, те са били съвместно разпитвани и получили смъртна присъда в началото на септември. Около 20 души, свързани с тях, са получили присъди за заточение или преразпределение/реобразуване.

Екзекуцията, проведена на открито в Мимирим, е била наблюдавана от жители, които са били задължени да присъстват.

Източник казва: „Всички ръководители, като мениджъри на пазари и сергии, бяха задължени да присъстват, така че над 200 души се събраха на място“. Според съобщенията, родители, които нямали къде да оставят децата си, били принудени да ги вземат със себе си.

Източникът добавя: „Жителите, които нямали къде да оставят децата си, нямали друг избор. Дори ученици от средни училища, минаващи покрай мястото, се присъединили към възрастните без съпротива и станали свидетели на ужасяващата сцена“.

Пред жителите било съобщено, че екзекуцията е предназначена да служи като „пример за предотвратяване на икономически хаос и обучение на обществеността“.

Наказанието е широко възприемано като предупреждение с цел прекъсване на външни връзки и затягане на държавния контрол върху частния бизнес.

Времето на екзекуцията също предизвика внимание – тя се случи малко след завръщането на диктатора Ким Чен-ун от посещение в Китай. Източникът казва, че това изпраща послание, че „няма изключения от вътрешната дисциплина, дори при сътрудничество с чужди държави“ и е част от по-широк опит да се спрат частни бизнес практики, които надхвърлят това, което държавата позволява.

„Ясно е, че целта е да се покаже, че всеки, който дори малко надхвърли границите, разрешени от държавата, може да бъде наказан за назидание на останалите“, добавя източникът. „Всички бизнесмени се страхуват след като видяха този случай и си мислят: „И нас могат да ни хванат по всяко време“.

Жителите, които станали свидетели на убийствата, били описани като обзети от страх. Съобщава се, че активността на пазара рязко е спаднала за няколко дни. Фирмите, свързани с двойката, са се срутили, а цените на батериите и свързаните части рязко са се повишили или са спрели да се движат изобщо.

Решението децата да бъдат свидетели на екзекуцията също предизвика тревога.

Източникът каза, че това е имало ефект да се изложат непълнолетни на крайна насилие, което много хора възприемат като умишлено.

„Този случай не е просто наказание за действия, които „разстройват икономическия ред“, казва източникът. „Става въпрос за внушаване на страх сред населението, особено сред младежите, че „държавата може да наказва всеки, когото пожелае“.

Северна Корея продължава да извършва публични екзекуции като средство за внушаване на страх и предотвратяване на действия, които счита за анти-републикански. Повечето екзекуции се извършват чрез разстрел, при който трима войници стрелят няколко пъти по осъденото лице. Има съобщения и за екзекуции чрез обесване.

Част от населението често е задължавано да присъства на убийствата. Престъпления като разпространение на чуждестранни медии могат да доведат до смъртна присъда. Миналата година 22-годишен мъж беше убит заради разпространение на K-pop от Южна Корея.