Свят

Северна Корея екзекутира двойка за бизнес успех, стотици гледаха

Екзекуцията, проведена на открито в Мимирим, е била наблюдавана от жители, които са били задължени да присъстват

18 ноември 2025, 12:52
Северна Корея екзекутира двойка за бизнес успех, стотици гледаха
Източник: iStock/GettyImages

С еверна Корея е екзекутирала двойка, обвинена в арогантност и анти-републиканска дейност след успеха на техния бизнес. Според съобщения, стотици хора, включително малки деца, са били принудени да станат свидетели на екзекуцията им на открито.

Двойката, на възраст около 50 години, е управлявала частна фирма, която е продавала, ремонтирала и отдавала под наем електрически велосипеди, части за електрически мотоциклети и обикновени велосипеди, пише Daily Mail.

Въпреки че са били официално регистрирани в Централния комитет на Общата федерация на синдикатите в района Садонг, съобщенията посочват, че са

реализирали значителни допълнителни печалби и станали известни като „голямата работа“.

Някои жители изпитвали недоволство към тях заради високи цени на едро, оплаквания относно качеството и това, което местните описвали като арогантно поведение. 

Според Daily NK властите ги обвинили в нарушаване на Закона за отхвърляне на реакционни мисли и култура. Освен това им се приписва сътрудничество с външна организация за незаконно прехвърляне на чуждестранна валута и разпространяване на антидържавни послания.

След ареста им в началото на август, те са били съвместно разпитвани и получили смъртна присъда в началото на септември. Около 20 души, свързани с тях, са получили присъди за заточение или преразпределение/реобразуване.

Екзекуцията, проведена на открито в Мимирим, е била наблюдавана от жители, които са били задължени да присъстват.

Източник казва: „Всички ръководители, като мениджъри на пазари и сергии, бяха задължени да присъстват, така че над 200 души се събраха на място“. Според съобщенията, родители, които нямали къде да оставят децата си, били принудени да ги вземат със себе си.

Източникът добавя: „Жителите, които нямали къде да оставят децата си, нямали друг избор. Дори ученици от средни училища, минаващи покрай мястото, се присъединили към възрастните без съпротива и станали свидетели на ужасяващата сцена“.

Пред жителите било съобщено, че екзекуцията е предназначена да служи като „пример за предотвратяване на икономически хаос и обучение на обществеността“.

Наказанието е широко възприемано като предупреждение с цел прекъсване на външни връзки и затягане на държавния контрол върху частния бизнес.

Времето на екзекуцията също предизвика внимание – тя се случи малко след завръщането на диктатора Ким Чен-ун от посещение в Китай. Източникът казва, че това изпраща послание, че „няма изключения от вътрешната дисциплина, дори при сътрудничество с чужди държави“ и е част от по-широк опит да се спрат частни бизнес практики, които надхвърлят това, което държавата позволява.

„Ясно е, че целта е да се покаже, че всеки, който дори малко надхвърли границите, разрешени от държавата, може да бъде наказан за назидание на останалите“, добавя източникът. „Всички бизнесмени се страхуват след като видяха този случай и си мислят: „И нас могат да ни хванат по всяко време“.

Жителите, които станали свидетели на убийствата, били описани като обзети от страх. Съобщава се, че активността на пазара рязко е спаднала за няколко дни. Фирмите, свързани с двойката, са се срутили, а цените на батериите и свързаните части рязко са се повишили или са спрели да се движат изобщо.

Решението децата да бъдат свидетели на екзекуцията също предизвика тревога.

Източникът каза, че това е имало ефект да се изложат непълнолетни на крайна насилие, което много хора възприемат като умишлено.

„Този случай не е просто наказание за действия, които „разстройват икономическия ред“, казва източникът. „Става въпрос за внушаване на страх сред населението, особено сред младежите, че „държавата може да наказва всеки, когото пожелае“.

Северна Корея продължава да извършва публични екзекуции като средство за внушаване на страх и предотвратяване на действия, които счита за анти-републикански. Повечето екзекуции се извършват чрез разстрел, при който трима войници стрелят няколко пъти по осъденото лице. Има съобщения и за екзекуции чрез обесване.

Част от населението често е задължавано да присъства на убийствата. Престъпления като разпространение на чуждестранни медии могат да доведат до смъртна присъда. Миналата година 22-годишен мъж беше убит заради разпространение на K-pop от Южна Корея.

По темата

Северна Корея публични екзекуции частен бизнес държавен контрол антидържавна дейност смъртна присъда принудителни свидетели икономически престъпления внушаване на страх електрически велосипеди
Последвайте ни
Румен Спецов освободи председателя на УС на

Румен Спецов освободи председателя на УС на "Лукойл" Евгени Маняхин

Разделяй и владей – социалните мрежи и стратегията на Тръмп

Разделяй и владей – социалните мрежи и стратегията на Тръмп

"Плъхове, тясна клетка, 11 градуса": ПП описа карцера, в който бе преместен Благомир Коцев

Пилот опита да изключи двигателите на самолет с 80 души на борда след прием на халюциногенни гъби

Пилот опита да изключи двигателите на самолет с 80 души на борда след прием на халюциногенни гъби

Под 1% от осигурените се отказаха от втора пенсия

Под 1% от осигурените се отказаха от втора пенсия

pariteni.bg
Hyundai планира огромно увеличение на износа на е-коли от Южна Корея

Hyundai планира огромно увеличение на износа на е-коли от Южна Корея

carmarket.bg
Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол
Ексклузивно

Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол

Преди 1 ден
Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена
Ексклузивно

Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена

Преди 1 ден
Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение
Ексклузивно

Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение

Преди 1 ден
Русия уби съпругата на първата жертва на
Ексклузивно

Русия уби съпругата на първата жертва на "Чернобил"

Преди 1 ден

Виц на деня

Семейна терапия. Психологът пита: – Как се справяте с конфликтите? Мъжът:  – Аз бягам. Жената:  – Аз го настигам.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Русия остро критикува Франция за изтребителя Rafale - подхранват войната в Украйна

Русия остро критикува Франция за изтребителя Rafale - подхранват войната в Украйна

Свят Преди 15 минути

Франция вече е доставила на Киев изтребители Mirage, но досега не беше ставало дума Украйна да получи Rafale

Борисов и министърът по европейските въпроси на Германия обсъдиха политиките в сферата на сигурността

Борисов и министърът по европейските въпроси на Германия обсъдиха политиките в сферата на сигурността

България Преди 23 минути

<p>Зоната на смъртта: Дроновете изяждат фронтовата линия</p>

Зоната на смъртта в Украйна: Дроновете убиха класическата война

Свят Преди 36 минути

Военните тактики от Първата световна война са в миналото, дроновете превърнаха фронтовите линии в различен вид адски пейзаж

Как е починала Селена? Разкриха официални подробности 30 години по-късно

Как е починала Селена? Разкриха официални подробности 30 години по-късно

Свят Преди 40 минути

Певицата беше смъртоносно простреляна в мотел в Тексас на 31 март 1995 г.

Кола блъсна и уби мъж край Чирпан

Кола блъсна и уби мъж край Чирпан

България Преди 45 минути

Катастрофата е станала в понеделник около 18:00 часа

Литва обмисля по-ранно отваряне на границата си с Беларус

Литва обмисля по-ранно отваряне на границата си с Беларус

Свят Преди 51 минути

Лукашенко разпореди на външния си министър да започне преговори с Литва относно отварянето на граничните контролно-пропускателни пунктове

Снимката е илюстративна

Силният вятър създаде проблеми в две общини в Бургаско

България Преди 51 минути

Дърво падна на централната улица в Царево, на няколко други улици вятърът събори клони

Бившият директор на "Росатом", осъден за подкупи, предлага да изкупи вината си в спецоперация

Бившият директор на "Росатом", осъден за подкупи, предлага да изкупи вината си в спецоперация

Свят Преди 1 час

Арестът на Сахаров и Кокосадзе стана известен през март миналата година

<p>Тръмп и Западът: Продаваш мир, за да купиш война</p>

Новата оръжейна надпревара на Запада: Продаваш мир, за да купиш война

Свят Преди 1 час

Военните разходи нарастват по-бързо, отколкото когато и да било след Студената война, но отстъпването от дипломацията и чуждестранната помощ ще има цена

Почина световноизвестната актриса Елена Жандова

Почина световноизвестната актриса Елена Жандова

България Преди 1 час

15-годишен е в болница след побой от непознати в парк "Бедечка" в Стара Загора

15-годишен е в болница след побой от непознати в парк "Бедечка" в Стара Загора

България Преди 1 час

Инцидентът е станал в неделния ден около 15:00 часа

Депутатите от „ДПС-Ново начало” даряват декемврийските си заплати за коледни добавки за пенсионерите

Депутатите от „ДПС-Ново начало” даряват декемврийските си заплати за коледни добавки за пенсионерите

България Преди 1 час

Партията настоява възрастните хора у нас да получат 110 лв. върху пенсиите си

Ще изпрати ли Русия свой представител в Турция за посещението на Зеленски

Ще изпрати ли Русия свой представител в Турция за посещението на Зеленски

Свят Преди 1 час

Преговорите за прекратяване на войната се забавиха след три кръга директни разговори между Русия и Украйна в Истанбул

Ирина Шейк

Ирина Шейк, неузнаваема на представянето на последната си работа: Мечта, която се сбъдна

Любопитно Преди 1 час

Моделът дебютира в емблематичния Календар Пирели, като на премиерата се появи с неочакван, готически и ултрамодерен вид, който разкри напълно обезцветени вежди

Фреди Меркюри

Кралска почит за Фреди Меркюри - изсекоха специална монета

Любопитно Преди 1 час

Певецът почина на 45 години през 1991 г., само ден, след като публично обяви, че е ХИВ позитивен

Фон дер Лайен: Разширяването на ЕС е инвестиция в сигурността

Фон дер Лайен: Разширяването на ЕС е инвестиция в сигурността

Свят Преди 1 час

Еврокомисарят по разширяването на ЕС Марта Кос добави в изказването си пред участниците, че Европа трябва да бъде прочистена от автокрацията

Всичко от днес

От мрежата

Как да подходим, ако котката погълне предмет

dogsandcats.bg

Какво може да яде куче на 40 дни

dogsandcats.bg
1

Половината плажове ще изчезнат до края на века

sinoptik.bg
1

Как изглежда първото зоокафе у нас

sinoptik.bg

5 начина да превърнеш дъждовния ден в свое предимство и да останеш стилна въпреки времето

Edna.bg

Дъщерята на Ким Кардашиян направи самостоятелен моден дебют (СНИМКИ И ВИДЕО)

Edna.bg

Милуоки в очакване на диагнозата на Янис Адетокумбо

Gong.bg

Карим Бензема обяви гореща новина за Реал Мадрид

Gong.bg

Румен Спецов освободи председателя на УС на "Лукойл"

Nova.bg

Пет патрулки гониха в продължение на 100 км шофьор във Варненско

Nova.bg