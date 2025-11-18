Почина световноизвестната актриса Елена Жандова

С ветовноизвестната актриса Елена Жандова почина на 16 ноември 2025 г. в София, само няколко месеца след като отбеляза 80-годишния си юбилей, съобщава NOVA.

Тя е дъщеря на Захари Жандов – знакова фигура на българското кино, и на Иванка Акрабова-Жандова - международно ценена изследователка и археоложка.

Още от ученичка е увлечена по свободните и импровизационни танци. Учи пластика и танц в стила на Айседора Дънкан при Ярмила Менцлова – хореографка и педагожка с успехи и по европейските сцени.

След като завършва ВИТИЗ в класа на Моис Бениеш и Апостол Карамитев, тя отива с група колеги първо в театъра в Сливен, а след това играе в Благоевград, Димитровград и Ямбол. През 1980 г. Елена се озовава в Ню Йорк и оттук насетне дълги години от живота ѝ са свързани с едни от най-авангардните театрални трупи.

Когато през 80-те години трупата на знаменития „Ливинг Тиатър“, основан от Джудит Малина и Джулиан Бек, се завръща отново към спектакли в театрално пространство, Елена Жандова се присъединява към нея. Тя се включва в процеса по разработване на нови актьорски техники, които дават възможност и на публиката да репетира с трупата, а след това да се включва в действието на сцената.