Фон дер Лайен: Разширяването на ЕС е инвестиция в сигурността

Р азширяването на ЕС е инвестиция в общата ни сигурност и свобода в сегашните времена на геополитическа несигурност, заяви днес председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен във видеообръщение към участниците във форум в Брюксел, посветен на бъдещето на процеса на присъединяване.

От основаването си ЕС е мирен проект, отбеляза Фон дер Лайен. Пътят към членство е изпълнен с президвикателства, свързан е с много реформи и със сближаване с европейското законодателство. Искаме кандидатстващите държави още сега да почувстват някои от облагите на предстоящото членство. Тези страни предприеха важни промени, свързани с единния пазар, това доведе до значителни инвестиции, посочи председателят на ЕК.

The geopolitical imperative of enlargement discussed by @AlexMunteanuMD at 1st Enlargement Forum organised by @MartaKosEU.



🇲🇩 is working hard to join EU while window of opportunity is open for countries willing to contribute to EU's security & stability in an enlarged 🇪🇺 family. pic.twitter.com/4QvXCMIGG0 — Cristina Gherasimov (@cgherasimov) November 18, 2025

Еврокомисарят по разширяването на ЕС Марта Кос добави в изказването си пред участниците, че Европа трябва да бъде прочистена от автокрацията. Трябва да направим така, че разширяването да подсили ЕС, каза еврокомисарят. Тази година бе постигнат съществен напредък от Черна гора, Албания, Молдова и Украйна. Това показва, че реформите се отплащат, допълни Кос.

Тя уточни, че ЕС няма да съкращава пътя към членството за днешните кандидати за присъединяване. Когато демократичните структури са слаби, това може да създаде възможности за корупция и организирана престъпност, ЕС е изграден на основата на взаимното доверие, оценяваме как бъдещото разширяване ще се отрази на бюджета и принципите на управление, трябва да се съобразим със страховете на нашите граждани, посочи еврокомисарят.

Мецола: Разширяването на ЕС е геополитическа необходимост

Ако не действаме бързо и решително, може да загубим стабилността на континента. Автокрациите използват нашата откритост, осигуряват средства за пропаганда и външна намеса, особено в държавите, очакващи присъединяване, предупреди Кос.

В днешната среща участват също върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас, еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс, премиерите на Албания Еди Рама, на Черна гора Милойко Спаич, на Молдова Александру Мунтяну, председателят на парламента на Сърбия Ана Бърнабич, украинският вицепремиер Тарас Качка.