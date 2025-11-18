Свят

Фон дер Лайен: Разширяването на ЕС е инвестиция в сигурността

Еврокомисарят по разширяването на ЕС Марта Кос добави в изказването си пред участниците, че Европа трябва да бъде прочистена от автокрацията

18 ноември 2025, 12:17
Фон дер Лайен: Разширяването на ЕС е инвестиция в сигурността
Източник: БГНЕС/EPA

Р азширяването на ЕС е инвестиция в общата ни сигурност и свобода в сегашните времена на геополитическа несигурност, заяви днес председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен във видеообръщение към участниците във форум в Брюксел, посветен на бъдещето на процеса на присъединяване.

От основаването си ЕС е мирен проект, отбеляза Фон дер Лайен. Пътят към членство е изпълнен с президвикателства, свързан е с много реформи и със сближаване с европейското законодателство. Искаме кандидатстващите държави още сега да почувстват някои от облагите на предстоящото членство. Тези страни предприеха важни промени, свързани с единния пазар, това доведе до значителни инвестиции, посочи председателят на ЕК.

Еврокомисарят по разширяването на ЕС Марта Кос добави в изказването си пред участниците, че Европа трябва да бъде прочистена от автокрацията. Трябва да направим така, че разширяването да подсили ЕС, каза еврокомисарят. Тази година бе постигнат съществен напредък от Черна гора, Албания, Молдова и Украйна. Това показва, че реформите се отплащат, допълни Кос.

Тя уточни, че ЕС няма да съкращава пътя към членството за днешните кандидати за присъединяване. Когато демократичните структури са слаби, това може да създаде възможности за корупция и организирана престъпност, ЕС е изграден на основата на взаимното доверие, оценяваме как бъдещото разширяване ще се отрази на бюджета и принципите на управление, трябва да се съобразим със страховете на нашите граждани, посочи еврокомисарят.

Мецола: Разширяването на ЕС е геополитическа необходимост

Ако не действаме бързо и решително, може да загубим стабилността на континента. Автокрациите използват нашата откритост, осигуряват средства за пропаганда и външна намеса, особено в държавите, очакващи присъединяване, предупреди Кос.

В днешната среща участват също върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас, еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс, премиерите на Албания Еди Рама, на Черна гора Милойко Спаич, на Молдова Александру Мунтяну, председателят на парламента на Сърбия Ана Бърнабич, украинският вицепремиер Тарас Качка.

Източник: БТА, Николай Желязков    
Разширяване на ЕС Геополитическа сигурност Процес на присъединяване Кандидатстващи държави Реформи Демокрация Автокрация Корупция Урсула фон дер Лайен Марта Кос
Последвайте ни

По темата

Румен Спецов освободи председателя на УС на

Румен Спецов освободи председателя на УС на "Лукойл" Евгени Маняхин

Разделяй и владей – социалните мрежи и стратегията на Тръмп

Разделяй и владей – социалните мрежи и стратегията на Тръмп

"Плъхове, тясна клетка, 11 градуса": ПП описа карцера, в който бе преместен Благомир Коцев

Пилот опита да изключи двигателите на самолет с 80 души на борда след прием на халюциногенни гъби

Пилот опита да изключи двигателите на самолет с 80 души на борда след прием на халюциногенни гъби

Под 1% от осигурените се отказаха от втора пенсия

Под 1% от осигурените се отказаха от втора пенсия

pariteni.bg
10 eсенни плодове и зеленчуци, които можете да споделите с кучето си

10 eсенни плодове и зеленчуци, които можете да споделите с кучето си

dogsandcats.bg
Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол
Ексклузивно

Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол

Преди 1 ден
Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена
Ексклузивно

Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена

Преди 1 ден
Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение
Ексклузивно

Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение

Преди 1 ден
Русия уби съпругата на първата жертва на
Ексклузивно

Русия уби съпругата на първата жертва на "Чернобил"

Преди 1 ден

Виц на деня

Семейна терапия. Психологът пита: – Как се справяте с конфликтите? Мъжът:  – Аз бягам. Жената:  – Аз го настигам.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Русия остро критикува Франция за изтребителя Rafale - подхранват войната в Украйна

Русия остро критикува Франция за изтребителя Rafale - подхранват войната в Украйна

Свят Преди 14 минути

Франция вече е доставила на Киев изтребители Mirage, но досега не беше ставало дума Украйна да получи Rafale

Борисов и министърът по европейските въпроси на Германия обсъдиха политиките в сферата на сигурността

Борисов и министърът по европейските въпроси на Германия обсъдиха политиките в сферата на сигурността

България Преди 22 минути

<p>Зоната на смъртта: Дроновете изяждат фронтовата линия</p>

Зоната на смъртта в Украйна: Дроновете убиха класическата война

Свят Преди 35 минути

Военните тактики от Първата световна война са в миналото, дроновете превърнаха фронтовите линии в различен вид адски пейзаж

Как е починала Селена? Разкриха официални подробности 30 години по-късно

Как е починала Селена? Разкриха официални подробности 30 години по-късно

Свят Преди 39 минути

Певицата беше смъртоносно простреляна в мотел в Тексас на 31 март 1995 г.

Кола блъсна и уби мъж край Чирпан

Кола блъсна и уби мъж край Чирпан

България Преди 44 минути

Катастрофата е станала в понеделник около 18:00 часа

Литва обмисля по-ранно отваряне на границата си с Беларус

Литва обмисля по-ранно отваряне на границата си с Беларус

Свят Преди 50 минути

Лукашенко разпореди на външния си министър да започне преговори с Литва относно отварянето на граничните контролно-пропускателни пунктове

Снимката е илюстративна

Силният вятър създаде проблеми в две общини в Бургаско

България Преди 50 минути

Дърво падна на централната улица в Царево, на няколко други улици вятърът събори клони

Северна Корея екзекутира двойка за бизнес успех, стотици гледаха

Северна Корея екзекутира двойка за бизнес успех, стотици гледаха

Свят Преди 1 час

Екзекуцията, проведена на открито в Мимирим, е била наблюдавана от жители, които са били задължени да присъстват

Бившият директор на "Росатом", осъден за подкупи, предлага да изкупи вината си в спецоперация

Бившият директор на "Росатом", осъден за подкупи, предлага да изкупи вината си в спецоперация

Свят Преди 1 час

Арестът на Сахаров и Кокосадзе стана известен през март миналата година

<p>Тръмп и Западът: Продаваш мир, за да купиш война</p>

Новата оръжейна надпревара на Запада: Продаваш мир, за да купиш война

Свят Преди 1 час

Военните разходи нарастват по-бързо, отколкото когато и да било след Студената война, но отстъпването от дипломацията и чуждестранната помощ ще има цена

Почина световноизвестната актриса Елена Жандова

Почина световноизвестната актриса Елена Жандова

България Преди 1 час

15-годишен е в болница след побой от непознати в парк "Бедечка" в Стара Загора

15-годишен е в болница след побой от непознати в парк "Бедечка" в Стара Загора

България Преди 1 час

Инцидентът е станал в неделния ден около 15:00 часа

Какво най-много е харесвала кралица Елизабет II у принцеса Кейт

Какво най-много е харесвала кралица Елизабет II у принцеса Кейт

Любопитно Преди 1 час

Депутатите от „ДПС-Ново начало” даряват декемврийските си заплати за коледни добавки за пенсионерите

Депутатите от „ДПС-Ново начало” даряват декемврийските си заплати за коледни добавки за пенсионерите

България Преди 1 час

Партията настоява възрастните хора у нас да получат 110 лв. върху пенсиите си

Ще изпрати ли Русия свой представител в Турция за посещението на Зеленски

Ще изпрати ли Русия свой представител в Турция за посещението на Зеленски

Свят Преди 1 час

Преговорите за прекратяване на войната се забавиха след три кръга директни разговори между Русия и Украйна в Истанбул

Ирина Шейк

Ирина Шейк, неузнаваема на представянето на последната си работа: Мечта, която се сбъдна

Любопитно Преди 1 час

Моделът дебютира в емблематичния Календар Пирели, като на премиерата се появи с неочакван, готически и ултрамодерен вид, който разкри напълно обезцветени вежди

Всичко от днес

От мрежата

Как да подходим, ако котката погълне предмет

dogsandcats.bg

Какво може да яде куче на 40 дни

dogsandcats.bg
1

Половината плажове ще изчезнат до края на века

sinoptik.bg
1

Как изглежда първото зоокафе у нас

sinoptik.bg

5 начина да превърнеш дъждовния ден в свое предимство и да останеш стилна въпреки времето

Edna.bg

Дъщерята на Ким Кардашиян направи самостоятелен моден дебют (СНИМКИ И ВИДЕО)

Edna.bg

Милуоки в очакване на диагнозата на Янис Адетокумбо

Gong.bg

Карим Бензема обяви гореща новина за Реал Мадрид

Gong.bg

Румен Спецов освободи председателя на УС на "Лукойл"

Nova.bg

Пет патрулки гониха в продължение на 100 км шофьор във Варненско

Nova.bg