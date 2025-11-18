Какво най-много е харесвала кралица Елизабет II у принцеса Кейт

П ринцесата на Уелс е имала близки отношения с кралица Елизабет II, изградени върху взаимно доверие и уважение. Освен че покойната кралица открито подкрепяше част от работата и инициативите на Кейт – сред тях градината ѝ „Обратно към природата“ на изложението за цветя в Челси през 2019 г. и фотографския конкурс на Националната портретна галерия през 2020 г. – Нейно Величество се оказва и искрен почитател на завидната коса на принцесата, според думите на принц Хари, пише HELLO!

Херцогът на Съсекс си спомня в мемоарите си Spare (2023 г.) момента, в който съпругата му Меган за първи път се среща с баща му, тогава още принц Чарлз, и с мащехата му Камила. Той пише: „Мег изглеждаше красива и аз ѝ го казах. Носеше черно-бяла рокля с пищна пола, украсена с цветя, и когато сложих ръка на гърба ѝ, усетих колко нежна е материята. Косата ѝ беше разпусната, защото ѝ предложих да я носи така. Татко харесва, когато жените носят разпусната коса. Баба също. Тя често коментираше ‘красивата коса на Кейт’.“

Принцесата на Уелс често експериментира с дължината и нюансите на косата си през 14-те години като част от кралското семейство – от бретона след раждането на принцеса Шарлот през 2015 г., през боба от 2017 г., до по-светлите руси кичури след последната лятна ваканция.

Връзката на Кейт с кралица Елизабет II

Година след сватбата си с принц Уилям, Кейт участва в първия си официален ангажимент заедно с кралицата през 2012 г., придружена от принц Филип. Тримата посетиха Лестър като част от турнето на Елизабет II из Великобритания по повод Диамантения юбилей, докато Уилям по това време беше на служба на Фолкландските острови.

През 2019 г. тогавашната херцогиня на Кеймбридж проведе и първата си самостоятелна работна среща с монарха, когато заедно откриха Буш Хаус – нов образователен център в кампуса Странд на Кингс Колидж Лондон.

Кейт си спомня и притеснението си при първата ѝ Коледа със семейството на Уилям и трудния избор на подарък за кралицата. В документалния филм на ITV „Нашата кралица на деветдесет години“ от 2016 г. тя разказва:

„Спомням си, че бях в Сандрингам за първи път по Коледа. И се притеснявах какво да подаря на кралицата за празника. Мислех си: ‘Боже, какво да ѝ дам?’“

Тя продължава: „Помислих си: ‘Ще ѝ направя нещо.’ Което можеше да се обърка ужасно. Но реших да приготвя чатни по рецептата на баба ми. Бях леко притеснена, но на следващия ден забелязах, че е на масата. Мисля, че такъв прост жест ми помогна много и съм забелязала, че тя го е правила много пъти, и мисля, че това просто показва нейната загриженост и грижата ѝ за всички.“