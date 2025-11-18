Любопитно

Ирина Шейк, неузнаваема на представянето на последната си работа: Мечта, която се сбъдна

Моделът дебютира в емблематичния Календар Пирели, като на премиерата се появи с неочакван, готически и ултрамодерен вид, който разкри напълно обезцветени вежди

18 ноември 2025, 12:30
Ирина Шейк, неузнаваема на представянето на последната си работа: Мечта, която се сбъдна
Ирина Шейк   
Източник: Getty Images/Guliver

Б еше нейната вечер. И въпреки това, Ирина Шейк успя да изненада дори тези, които са я виждали да се променя хиляди пъти. Моделът пътува до Прага, за да представи Календар Пирели 2026, в който дебютира; издание, белязано от връзката между тяло, природа и мистерия. Тя се появи с визия, която никой не очакваше: напълно обезцветени вежди. Трансформацията беше толкова радикална, че на пръв поглед мнозина трябваше да погледнат два пъти. Гала вечерята в чешката столица събра известни личности като Тилда Суинтън и Венус Уилямс, пише Hola!.

Дебют в Пирели, който бележи нова страница

Въпреки че Ирина Шейк (39) е едно от най-разпознаваемите лица в модната индустрия, това е първият й път в страниците на The Cal, ритуал, който малко модели могат да се похвалят, че са преминали. Тя не скри вълнението си: „Пирели е емблематичен календар, който съществува повече от шестдесет години… Да бъда част от него беше моя мечта“, призна тя.

Изданието за 2026 г., заснето от Сьолве Сундсбо, преосмисля природните елементи в художествен ключ. Заедно с Шейк участват Тилда Суинтън, Гуендолин Кристи, Венус Уилямс и Изабела Роселини, сред други. Екипът от модели отразява концептуалната амбиция на проекта: свобода, любопитство, енергия, връзка с времето и източника.

Най-дръзката визия на Ирина Шейк

На представянето Ирина избра визия, която отбелязва нов етап за нея: напълно обезцветени вежди, сияйна кожа и матови устни в интензивен сливов цвят. Контрастът създаде почти ефирен ефект с леко готически и футуристичен нюанс, който я отдалечава от обичайния й образ.

Тя завърши визията с черна прозрачна рокля на Франческо Мурано (пролет 2026), огромни смарагдови обеци от 150 карата на Лорейн Шварц и винтидж шал, покриващ главата. Резултатът беше хипнотизираща визия, сякаш извадена от картина. Ден по-рано, по време на интервютата, Ирина все още имаше обичайните си тъмнокафяви вежди. Промяната беше стратегическа: естетическо изявление и начин да се впише в артистичния свят на календара, който тази година залага на експерименталното.

Ерата на обезцветените вежди: от нишова тенденция до глобален феномен

Жестът на Ирина се свързва с тенденция в красотата, която набира сила през последните месеци. Bleached brows – обезцветените вежди – вече не са запазена марка само на модния подиум или подземната сцена, а завладяват и червения килим. Джена Ортега, Джулия Фокс, Дуа Липа, Ким Кардашиян, Лейди Гага и Белла Хадид вече са се възползвали от трансформиращата им сила.

Експертите посочват, че обезцветените вежди визуално отварят погледа, създават пространство за експерименти с сенки и очна линия и придават редакторски стил, подходящ както за модни сесии, така и за ежедневието. Това, което преди беше знак на естетическо бунтарство, днес е инструмент за преосмисляне на изразяването на лицето. При Ирина, обезцветените вежди подчертават тъмния грим на очите и засилват мистериозната аура, която определя естетиката на календара тази година.

Ще видим ли „новата Ирина“ през 2026 г.?

Ирина Шейк се появява във The Cal с лъчезарен грим, естествени устни и перлени сенки – по-мека версия в сравнение с готическата визия, показана в Прага. Дали това е само единична визия или началото на нова естетическа ера за модела? Ще трябва да изчакаме, но изборът й пасва на артистичната посока на календара: предизвикване на граници, изследване на емоции и приемане на нови визуални идентичности.

За Ирина този дебют е емоционално постижение. Както сама каза на премиерата: „За мен е чест“. А по влиянието на визията й изглежда, че това е и нов естетически етап, който може да зададе тенденция.

Румен Спецов освободи председателя на УС на "Лукойл" Евгени Маняхин

Разделяй и владей – социалните мрежи и стратегията на Тръмп

Пилот опита да изключи двигателите на самолет с 80 души на борда след прием на халюциногенни гъби

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

Колко често трябва да сменям пясъка на котешката тоалетна

Испания посреща Зеленски за важни разговори

Той ще има серия от срещи в парламента на Испания и разговори с крал Фелипе VI

Задържаха двама мъже с фентанил в Пазарджик

По случая е образувано бързо производство

Кола блъсна и уби мъж край Чирпан

Катастрофата е станала в понеделник около 18:00 часа

Литва обмисля по-ранно отваряне на границата си с Беларус

Лукашенко разпореди на външния си министър да започне преговори с Литва относно отварянето на граничните контролно-пропускателни пунктове

Дърво падна на централната улица в Царево, на няколко други улици вятърът събори клони

Северна Корея екзекутира двойка за бизнес успех, стотици гледаха

Екзекуцията, проведена на открито в Мимирим, е била наблюдавана от жители, които са били задължени да присъстват

Бившият директор на "Росатом", осъден за подкупи, предлага да изкупи вината си в спецоперация

Арестът на Сахаров и Кокосадзе стана известен през март миналата година

Новата оръжейна надпревара на Запада: Продаваш мир, за да купиш война

Военните разходи нарастват по-бързо, отколкото когато и да било след Студената война, но отстъпването от дипломацията и чуждестранната помощ ще има цена

Почина световноизвестната актриса Елена Жандова

15-годишен е в болница след побой от непознати в парк "Бедечка" в Стара Загора

Инцидентът е станал в неделния ден около 15:00 часа

Какво най-много е харесвала кралица Елизабет II у принцеса Кейт

Депутатите от „ДПС-Ново начало” даряват декемврийските си заплати за коледни добавки за пенсионерите

Партията настоява възрастните хора у нас да получат 110 лв. върху пенсиите си

Ще изпрати ли Русия свой представител в Турция за посещението на Зеленски

Преговорите за прекратяване на войната се забавиха след три кръга директни разговори между Русия и Украйна в Истанбул

Певецът почина на 45 години през 1991 г., само ден, след като публично обяви, че е ХИВ позитивен

Фон дер Лайен: Разширяването на ЕС е инвестиция в сигурността

Еврокомисарят по разширяването на ЕС Марта Кос добави в изказването си пред участниците, че Европа трябва да бъде прочистена от автокрацията

Мъж на 32 години загина, спасявайки 83-годишната си съседка в Италия

През последните дни регионът беше засегнат от интензивни валежи, наводнили улици и мазета

