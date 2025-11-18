Новата оръжейна надпревара на Запада: Продаваш мир, за да купиш война

П рез 1958 г. британският премиер Харолд Макмилан отбелязва, че „да се говори, да се говори е по-добре от война, война“. С тези думи той има предвид, че диалогът винаги е за предпочитане пред сблъсъка.

Макмилан познаваше добре и двете реалности – на дипломацията и на войната: тежко ранен като войник през Първата световна война, а като премиер трябваше да се справя с ядрените заплахи от Студената война, включително с най-критичния момент – Карибската криза, пише Politico.

Американският президент по време на този почти катастрофален епизод на ядрено напрежение Джон Ф. Кенеди също прекрасно разбираше стойността на дипломатическите канали, както и жестокостта на конфликта – през 1943 г. той получава тежка травма на гърба, докато служи във ВМС на САЩ.

Бившият британски министър от кабинета Андрю Мичъл се опасява, че мъдростта, която лидери като Кенеди и Макмилан извлякоха от войната, вече е забравена – точно когато е най-необходима.

„Светът е забравил уроците от Първата световна война, когато милиони хора бяха заклани и поколението на нашите дядовци каза: „Не бива да допускаме това да се повтори“, заяви той.

Според една академична теория войните, определящи епохата, се повтарят приблизително на всеки 85 години, когато новите поколения губят от поглед тежко спечеления опит на предците си. Това означава, че следващата може да се очаква всеки момент.

И въпреки това, според Мичъл, точно когато доказателствата, че светът върви в грешна посока, се трупат, правителствата губят от поглед стойността на „да се говори, да се говори“.

Намаляването на дипломатическия инстинкт се проявява не само в реториката, но и в бюджетите. Индустриалният Запад бързо съкращава инвестициите в меката сила – намалява чуждестранната помощ и свива дипломатическите мрежи – докато пренасочва средства към отбраната.

От края на Студената война насам военните разходи никога не са нараствали толкова бързо, колкото през 2024 г., когато скочиха с 9,4% и достигнаха най-високото ниво в историята според Стокхолмския международен институт за изследване на мира (SIPRI). Отделен доклад на базираната в Париж Организация за икономическо сътрудничество и развитие (OECD) установи спад от 9% на официалната помощ за развитие (ОПР) през същата година сред най-богатите донори.

OECD прогнозира нови съкращения – най-малко още 9%, а вероятно до 17% през настоящата година. „За първи път от близо 30 години Франция, Германия, Обединеното кралство и Съединените щати намалиха ОПР през 2024 г.“, се казва в доклада на OECD. „Ако продължат с обявените съкращения през 2025 г., това ще бъде първият случай в историята, в който и четирите държави намаляват помощта две поредни години.“

Дипломатическите корпуси също се свиват, като тон задава президентът на САЩ Доналд Тръмп, който съкрати работни места в Държавния департамент.

The world prepares for war as global military expenditure sees steepest rise since the end of the Cold War:

- The world needs leaders who can appreciate the security concerns of their adversaries, negotiate peace, and initiate arms control.

- Instead, we have leaders who believe… pic.twitter.com/969Y5hNhJP — Glenn Diesen (@Glenn_Diesen) April 30, 2025

Глобални данни за дипломатическите мрежи са трудни за събиране и бързо остаряват; едно от най-изчерпателните проучвания е базирано на данни от 2023 г. Все пак властите в Нидерландия, Обединеното кралство и централата на Европейския съюз са сред онези, които предупредиха за предстоящи съкращения на дипломатическия персонал.

Анализатори се опасяват, че докато индустриалните икономики обръщат гръб на помощта и дипломацията, за да укрепват армиите си, държави като Русия, Китай и Турция ще запълнят празнините в тези мрежи на влияние и ще обърнат някога приятелски настроени към Запада страни в Африка и Азия срещу него.

И това, предупреждават те, рискува да направи света много по-опасно място. Ако геополитическите приоритети на правителствата действат като пазар, тенденцията е ясна: много лидери са решили, че е време да продадат мира и да купят война.

Продажба на мира, покупка на война

Военните разходи растат в целия свят. Китайският отбранителен бюджет – вторият по големина след американския – нарасна със 7% между 2023 и 2024 г. според SIPRI. Руският военен бюджет се увеличи с 38%.

Отчасти подтикнати от страховете на европейските държави, че Тръмп може да изостави съюза им, членовете на НАТО се договориха през юни за нова цел – до 2035 г. да отделят 5% от брутния си вътрешен продукт за отбрана и инфраструктура за сигурност. Американският президент беше доволен, че по-малките му партньори отвъд Атлантика ще плащат своя дял.

Всъщност надпреварата във въоръжаването започна преди завръщането на Тръмп в Белия дом. Войната в Украйна превърна военната подготовка в спешен приоритет за тревожните северни и източни европейски държави, живеещи в сянката на Русия на президента Владимир Путин. Според SIPRI военните разходи в Европа скочиха със 17% през 2024 г. и достигнаха 693 милиарда долара – преди Тръмп да се върне на власт и да поиска от НАТО да засили играта си. От 2015 г. насам отбранителните бюджети в Европа са се увеличили с 83%.

Един от аргументите за приоритет на отбраната пред помощта и дипломацията е, че военната мощ е силен възпиращ фактор срещу потенциални агресори. Както заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, когато обяви плана си за превъоръжаване на Европа през март: „Това е моментът за мир чрез сила.“

Някои критици на Фон дер Лайен твърдят, че надпреварата във въоръжаването неизбежно води до война – но историята не потвърждава това, казва Грег Кенеди, професор по стратегическа външна политика в King’s College London. „Оръжията не убиват. Правителствата убиват“, заяви той. „Проблемът е, че има правителства, които са готови да използват военна сила и да убиват хора, за да постигнат целите си.“

В идеалния случай силна армия би трябвало да върви ръка за ръка с т.нар. мека сила – стабилни дипломатически и помощни мрежи, добавя Кенеди. Но ако Европа трябва да избира, първо трябва да възстанови изчерпаната си твърда сила. Рискът за мира е в това как противниците на Запада – като Китай – ще реагират на новата надпревара във въоръжаването.

Малко сериозни политици в Европа, Обединеното кралство или САЩ оспорват необходимостта от военни инвестиции в днешната епоха на нестабилност и конфликти. Въпросът, когато държавните бюджети са стегнати, е как да се плати за това.

Тук отново вторият мандат на Тръмп задава тона. Само дни след встъпването си в длъжност американският президент замрази милиарди долари чуждестранна помощ. През февруари обяви, че ще съкрати 90% от договорите на Агенцията на САЩ за международно развитие (USAID). Този ход – представен като част от войната на Тръмп срещу „уок“ културата – нанесе тежък удар на хуманитарните неправителствени организации, много от които разчитаха на американско финансиране за работа в най-бедните райони на света.

Според една оценка само съкращенията на Тръмп могат да доведат до 14 милиона преждевременни смъртни случая през следващите пет години, една трета от които деца. Критиците на Тръмп казват, че това решение няма да бъде забравено в места като Субсахарска Африка – дори преди да влязат в сила съкращенията на други големи донори като Германия и Обединеното кралство.

В Лондон британският лидер Киър Стармър и екипът му се подготвиха за урагана от завръщането на Тръмп, като разработиха стратегия, насочена към личния интерес на американския лидер, вместо към ценности, в които не бяха сигурни, че той споделя.

В навечерието на пътуването си до Вашингтон през февруари Стармър обяви, че ще увеличи разходите за отбрана – както Тръмп искаше от съюзниците – и че частично ще ги финансира чрез намаляване на бюджета за чуждестранна помощ от 0,5% на 0,3% от брутния национален доход.

За лидер от център-ляво като Стармър, чиито предшественици от Лейбъристката партия Гордън Браун и Тони Блеър бяха защитавани моралния дълг да се харчат големи суми за чуждестранно развитие, това беше болезнена смяна на посоката.

„Това не е съобщение, което ми е приятно да правя“, обясни той. „Но реалностите на нашата опасна нова епоха означават, че отбраната и националната сигурност на страната ни винаги трябва да са на първо място.“

Правителството на САЩ приветства хода на Стармър като „силна стъпка от траен партньор“.

Но Стармър се върна у дома пред политически бунт. Министърът му за международна помощ Анелийз Додс подаде оставка, предупреждавайки, че решението ще „отнеме храна и здравеопазване на отчаяни хора – нанасяйки сериозен удар върху репутацията на Обединеното кралство“.

Тя изрази съжаление, че Великобритания изглежда „следва по стъпките на президента Тръмп и съкращенията на USAID“.

Лесни мишени

През следващите месеци други големи европейски правителства направиха подобни изчисления, някои дори се позоваха на Обединеното кралство като знак, че времето се е променило. За правителствата с ограничени средства в ерата на национализма на Тръмп чуждестранната помощ е лесна мишена за икономии.

Обединеното кралство някога беше световен лидер в областта на чуждестранната помощ и фар за хуманитарните организации, като дори закрепи със закон ангажимента си да отделя 0,7% от брутния национален доход за ОПР, споменава Мичъл – бившият министър, отговарял за тази политика. „А сега Великобритания се цитира в Германия с думите: „Е, британците съкращават парите си за развитие, значи и ние можем да го направим.“

В Швеция отбранителният бюджет трябва да нарасне с 18% между 2025 и 2026 г. в това, което правителството нарече „исторически“ инвестиционен план. „Ситуацията със сигурността е по-сериозна, отколкото е била от десетилетия, а Русия представлява многопосочна заплаха“, заяви шведското министерство на отбраната.

Но бюджетът за международно сътрудничество за развитие, който миналата година беше около 4,5 милиарда евро, ще падне до 4 милиарда евро до 2026 г.

В задлъжнялата Франция по-рано тази година бяха обявени планове за съкращаване на бюджета за ОПР с около една трета, макар че решенията за разходите бяха осуетени от задълбочаващата се политическа криза, която досега попречи на приемането на бюджет. Парите за отбрана обаче трябваше да нараснат драматично въпреки общото стягане на публичните финанси.

Meanwhile, NATO committed to unprecedented defense spending increases.



From 2% of GDP to 5% by 2035.



This translates to over $1 trillion annually in new military expenditure.



Crucially, European allies fund it entirely—not American taxpayers. pic.twitter.com/6DopNQjNHw — Karl Mehta (@karlmehta) July 15, 2025

Във Финландия, която споделя 1300-километрова граница с Русия на Путин, бюджетът за развитие също намаля.

Не всички държави съкращават. Ирландия планира да увеличи бюджета си за ОПР, а Дания се ангажира да запази разходите от 0,7% от брутния национален доход за чуждестранна помощ, дори докато увеличава инвестициите в отбрана.

Но Ирландия се радва на завиден икономически растеж през последните години, а Дания ще плати за приоритетите си като вдигне пенсионната възраст на 70 години. Във всеки случай това не са гигантски икономики, които сами да могат да поддържат репутацията на Европа като свръхсила в меката сила.

Съкращения на персонала

Оттеглянето от чуждестранната помощ е само част от по-широко отстъпление от самата дипломация. Някои богати западни държави намаляват дипломатическите си корпуси, дори затварят посолства и бюра.

Отново Америка на Тръмп дава най-драматичния пример. През юли Държавният департамент уволни над 1300 служители – сред тях дипломати от външната служба и държавни служители. В очите на европейските официални лица, наблюдаващи отдалеч, администрацията на Тръмп просто не изглежда да се интересува от поддържането на установени отношения с останалия свят.

Резултатът е система, опъната до скъсване, в която някои от най-високите служители изпълняват повече от една длъжност. Държавният секретар Марко Рубио все още съвместява поста си със съветник по националната сигурност на Тръмп (и освен това е определен да ръководи националните архиви).

При толкова много ключови постове, останали празни, Тръмп се обръща към свои лоялисти. Вместо да черпи от някога дълбокия резерв от дипломатически експерти на Америка, президентът изпрати своя приятел Стив Уитков – адвокат и инвеститор в недвижими имоти – лично да преговаря с Путин и да действа като негов пратеник в Близкия изток.

В Брюксел служители на ЕС са потресени от липсата на разбиране на Уитков за сложността на войната Русия–Украйна. Един високопоставен европейски служител, поискал анонимност, за да говори откровено по дипломатически въпроси, заяви, че няма никакво доверие, че Уитков може дори надеждно и точно да предава съобщения между Москва и Вашингтон.

Това е и причината европейските лидери да са толкова решени да говорят директно с Тръмп – колкото се може по-често и с колкото се може повече от тях едновременно, каза служителят.

И докато дипломатическият корпус на Вашингтон се изпразва пред очите на всички, други правителства в Запада следват примера на Тръмп – само че по-тихо.

Британските дипломати са изправени пред съкращения от 15% до 25%. Нидерландия намалява бюджета за задгранични мисии с 10% (докато увеличава отбраната) и планира да затвори най-малко пет посолства и консулства, като вероятно ще последват още.

„Европейската дипломация отстъпва на заден план пред приоритети като контрол на границите и отбрана, които получават увеличени бюджети“, каза един служител на ЕС. Човекът настоя, че ЕС не „съкращава дипломацията“ – но „ресурсите отиват другаде“.

Да се говори или война?

Бившият британски министър Андрю Мичъл предупреждава, че ускоряващото се преминаване от помощ към оръжия рискува да завърши с катастрофа.

„В момент, когато наистина имаме нужда от международната система… виждаме огромно възраждане на тесния национализъм – по начин, за който някои твърдят, че не е виждан от преди 1914 г.“, каза той.

Мичъл, който беше британски министър на международното развитие до загубата на власт на Консервативната партия миналата година, заяви, че меката сила е много по-евтина и често по-ефективна от чистата твърда сила. „Развитието толкова често е другата страна на монетата на отбраната“, каза Мичъл. То помага да се предотвратяват войни, да се спира боевете и да се възстановяват държави след това.

Много посланици, служители, дипломати и анализатори, интервюирани за тази статия, са съгласни. Практическата цел на дипломатическите мрежи и програмите за развитие е да градят съюзи, на които може да се разчита в трудни времена.

Хаджа Лахбиб, еврокомисарят, отговарящ за огромната програма за хуманитарна помощ на ЕС, твърди, че е „напълно“ погрешна икономия да се съкращава помощта, за да се финансират военни бюджети. „Сега 300 милиона души зависят от хуманитарна помощ. Войните стават все повече“, каза тя пред POLITICO.

Цялата многостранна система за помощ „трепери“ в резултат на политически атаки и съкращения на финансирането, каза тя. Опасността е, че ако тя се срине, ще предизвика нова нестабилност и масова миграция. „Връзката е доста порочна – но ако не помагаме на хората там, където са, те ще се движат – очевидно е – за да намерят начин да оцелеят“, каза Лахбиб. „Отчаяните хора са по-склонни да бъдат насилствени, защото просто искат да спасят живота си, да спасят семейството си.“

Държавите, които съкращават програмите си за контакти, също плащат дългосрочна политическа цена. Когато богато правителство затвори посолството си или намали помощта за страна в нужда, тази връзка страда – вероятно завинаги, казва Сиприен Фабр, специалист по политика в областта на мира и нестабилността в ОИСР.

„Държавите помнят кой остана и кой си тръгна“, каза той.

Освобождаването на терена отваря място за съперници. Турция увеличи дипломатическото си присъствие в Африка от 12 посолства през 2002 г. на 44 през 2022 г., каза Фабр. Русия и Китай също се възползват, докато Европа се оттегля от континента. „Глобалният воинствен наратив вижда големите оръжия и големите червени бутони като единствените белези на силата“, каза Фабр.

Политиците обикновено виждат „мекото“ в „меката сила“, добави той. „Разбираш, че не е чак толкова меко, когато го загубиш.“