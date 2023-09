Проучване: Тъмна материя прониква в нашата галактика и "изкривява" Млечния път

О громна невидима маса може да е причината дискът на Млечния път да е "изкривен" и "усукан".

Ново проучване показва, че наклонено, неправилно подравнено и тъмно хало – голямото петно от тъмна материя, което прониква в нашата галактика – е причината за изкривената форма на Млечния път.

Няма за какво да се тревожим, смятат учени, но според тях феноменът може да даде нова информация за еволюцията на Млечния път.

„Установихме, че тъмен пръстен, наклонен в същата посока като звездния ореол, може да предизвика изкривяване и пламване в галактическия диск“, посочва екип, ръководен от астрофизикът Джиуон Хан.

"Нашата Галактика е вградена в наклонен ореол от тъмна материя", казва Хан.

Трудно е да видите формата на галактика, в която живеете. "Не можем просто да изпратим телескоп в междугалактическото пространство, за да направим снимка. Астрономите знаеха, че дискът е изкривен, но нямаха достатъчно данни, за да разберат какво се случва", посочва астрофизикът.

С помощта на космически телескоп, учени успяха да картографират позициите и скоростта, с която се движат звездите в Млечния път. Данните от телескопа са с висока точност, пише Sience Alert.

Миналата година екип, ръководен от Хан, направи интересно откритие. Ореолът от звезди около галактиката – дифузният глобус от газ и звезди, в който се върти в галактическият диск – също е необичаен.

Това подсказва на изследователите, че тъмният ореол на Млечния път също е силно наклонен. Това е кълбо от тъмна материя, което се увива около повечето галактики, иначе неоткриваема маса, която гравитационно взаимодейства с нормалната материя във Вселената.

Експертите проведоха някои симулации, за да установят дали могат да възпроизведат наблюдаваната форма на Млечния път.

Те създадоха модел на галактика, в която тъмният ореол беше наклонен на 25 градуса по отношение на диска на Млечния път. Учените откриха, че когато петното от тъмна материя се наклони, покрайнините на галактиката наистина се изкривяват.

