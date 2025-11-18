Ще изпрати ли Русия свой представител в Турция за посещението на Зеленски

Р усия обяви, че няма да изпрати официален представител в Турция за посещението на Володимир Зеленски. Украинският президент заяви, че по време на посещението си, иска да „възобнови“ дипломатическите усилия за прекратяване на войната, предаде АФП.
🚨🇷🇺🇹🇷 Russia's negotiators won’t be in Istanbul on Wednesday for talks: Kremlin Spox Peskov— Sputnik India (@Sputnik_India) November 18, 2025
Russian representatives aren’t heading to Turkiye — even as reports claim Zelensky and Trump’s special envoy Steve Witkoff are on their way. pic.twitter.com/ogE2LCkMPW
„Не, утре в Турция няма да има представител на Русия“, заяви прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков.
Zelenskyy to visit Turkey TOMORROW to 'reinvigorate' stalled negotiations with Russia - @KyivIndependent— Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) November 18, 2025
"We are preparing to reinvigorate negotiations, and we have developed solutions that we will propose to our partners," Zelensky, who is visiting Spain, said TODAY. "Doing… pic.twitter.com/03Ii3DSFS9
Преговорите за прекратяване на войната се забавиха след три кръга директни разговори между Русия и Украйна в Истанбул по-рано тази година, които не доведоха до пробив. Москва отхвърли примирие, засили напредъка си по фронта и бомбардировките на украински градове.