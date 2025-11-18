Румен Спецов освободи председателя на УС на "Лукойл" Евгени Маняхин

Н азначеният за специален търговски управител на “Лукойл Нефтохим Бургас“ Румен Спецов освобожава Евгени Маняхин като председател на управителния съвет на "Лукойл Нефтохим Бургас" и отнема правомощията му да представлява дружество.

Маняхин запазва единствено мястото като член на УС на “Лукойл Нефтохим Бургас“. Промените още не са вписани в Търговския регистър, като в момента тече обработка на заявлението за вписване на обстоятелства относно дружеството.

Що се отнася до другите три компании, част от руската група “Лукойл“ в България – “Лукойл Ейвиейшън България“, “Лукойл-България Бункер“ и “Лукойл-България“, още няма предприети действия, подобни на споменатите вече около “Лукойл Нефтохим Бургас“.

С вписаните на 17 ноември обстоятелства за управители в “Лукойл Ейвиейшън България“ са вписани руският гражданин Михаил Сизов и особеният търговски представител Румен Спецов.

Двамата са управители и на “Лукойл-България Бункер“. Румен Спецов и Александър Величков са вписани като управители на “Лукойл-България“.

Кандидатурата за особен търговски представител на бившия изпълнителен директор на Националната агенция по приходите Румен Спецов беше предложена и одобрена на извънредно заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет в петък. Премиерът Росен Желязков премина към процедурата за избор на търговския представител веднага, след като последните промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход бяха обнародвани в Държавен вестник в края на миналата седмица.