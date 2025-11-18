България

Силният вятър създаде проблеми в две общини в Бургаско

Дърво падна на централната улица в Царево, на няколко други улици вятърът събори клони

18 ноември 2025, 13:05
Употребата на антибиотици у нас скочи с 27% за 5 години

Употребата на антибиотици у нас скочи с 27% за 5 години
Мъж задигна скъпа техника от студиото на ансамбъл „Чинари” (ВИДЕО)

Мъж задигна скъпа техника от студиото на ансамбъл „Чинари” (ВИДЕО)
Четири комисии в НС гледат на първо четене проектобюджета за 2026 г.

Четири комисии в НС гледат на първо четене проектобюджета за 2026 г.
Въвеждат нова схема за застраховка

Въвеждат нова схема за застраховка "Гражданска отговорност"
Рязка промяна във времето: Жълт код за дъжд и вятър

Рязка промяна във времето: Жълт код за дъжд и вятър

"Лукойл" излезе с позиция за ролята на Румен Спецов
Преместиха Благомир Коцев и Никола Барбутов в Софийския затвор

Преместиха Благомир Коцев и Никола Барбутов в Софийския затвор
Денонощни патрули пазят Карлово след сигнали за забелязана мечка

Денонощни патрули пазят Карлово след сигнали за забелязана мечка

С илен вятър на пориви в понеделник вечер създаде проблеми в две от черноморските общини на юг от Бургас. Дърво падна на централната улица в Царево, на няколко други улици вятърът събори клони. Няма пострадали хора и нанесени материални щети на автомобили.

Силният вятър събори дърво и между селата Ясна поляна и Ново Паничарево. Наложи се пътят да бъде затворен, до пристигането на екипи на община Приморско и районното управление на полицията в морския град, които разчистиха пътното платно, предаде NOVA.

Няма данни за други щети на територията на двете общини.

За вторник са обявени кодове за силен вятър в източната част на страната и за обилни валежи от дъжд в западната.

Източник: NOVA    
Бургас вятър
Последвайте ни
Румен Спецов освободи председателя на УС на

Румен Спецов освободи председателя на УС на "Лукойл" Евгени Маняхин

Разделяй и владей – социалните мрежи и стратегията на Тръмп

Разделяй и владей – социалните мрежи и стратегията на Тръмп

"Плъхове, тясна клетка, 11 градуса": ПП описа карцера, в който бе преместен Благомир Коцев

Пилот опита да изключи двигателите на самолет с 80 души на борда след прием на халюциногенни гъби

Пилот опита да изключи двигателите на самолет с 80 души на борда след прием на халюциногенни гъби

Под 1% от осигурените се отказаха от втора пенсия

Под 1% от осигурените се отказаха от втора пенсия

pariteni.bg
Какво трябва да знаем за пневмонията при котките

Какво трябва да знаем за пневмонията при котките

dogsandcats.bg
Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол
Ексклузивно

Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол

Преди 1 ден
Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена
Ексклузивно

Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена

Преди 1 ден
Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение
Ексклузивно

Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение

Преди 1 ден
Русия уби съпругата на първата жертва на
Ексклузивно

Русия уби съпругата на първата жертва на "Чернобил"

Преди 1 ден

Виц на деня

Семейна терапия. Психологът пита: – Как се справяте с конфликтите? Мъжът:  – Аз бягам. Жената:  – Аз го настигам.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Русия остро критикува Франция за изтребителя Rafale - подхранват войната в Украйна

Русия остро критикува Франция за изтребителя Rafale - подхранват войната в Украйна

Свят Преди 13 минути

Франция вече е доставила на Киев изтребители Mirage, но досега не беше ставало дума Украйна да получи Rafale

Борисов и министърът по европейските въпроси на Германия обсъдиха политиките в сферата на сигурността

Борисов и министърът по европейските въпроси на Германия обсъдиха политиките в сферата на сигурността

България Преди 21 минути

<p>Зоната на смъртта: Дроновете изяждат фронтовата линия</p>

Зоната на смъртта в Украйна: Дроновете убиха класическата война

Свят Преди 34 минути

Военните тактики от Първата световна война са в миналото, дроновете превърнаха фронтовите линии в различен вид адски пейзаж

Как е починала Селена? Разкриха официални подробности 30 години по-късно

Как е починала Селена? Разкриха официални подробности 30 години по-късно

Свят Преди 38 минути

Певицата беше смъртоносно простреляна в мотел в Тексас на 31 март 1995 г.

Северна Корея екзекутира двойка за бизнес успех, стотици гледаха

Северна Корея екзекутира двойка за бизнес успех, стотици гледаха

Свят Преди 1 час

Екзекуцията, проведена на открито в Мимирим, е била наблюдавана от жители, които са били задължени да присъстват

Бившият директор на "Росатом", осъден за подкупи, предлага да изкупи вината си в спецоперация

Бившият директор на "Росатом", осъден за подкупи, предлага да изкупи вината си в спецоперация

Свят Преди 1 час

Арестът на Сахаров и Кокосадзе стана известен през март миналата година

<p>Тръмп и Западът: Продаваш мир, за да купиш война</p>

Новата оръжейна надпревара на Запада: Продаваш мир, за да купиш война

Свят Преди 1 час

Военните разходи нарастват по-бързо, отколкото когато и да било след Студената война, но отстъпването от дипломацията и чуждестранната помощ ще има цена

Почина световноизвестната актриса Елена Жандова

Почина световноизвестната актриса Елена Жандова

България Преди 1 час

15-годишен е в болница след побой от непознати в парк "Бедечка" в Стара Загора

15-годишен е в болница след побой от непознати в парк "Бедечка" в Стара Загора

България Преди 1 час

Инцидентът е станал в неделния ден около 15:00 часа

Какво най-много е харесвала кралица Елизабет II у принцеса Кейт

Какво най-много е харесвала кралица Елизабет II у принцеса Кейт

Любопитно Преди 1 час

Депутатите от „ДПС-Ново начало” даряват декемврийските си заплати за коледни добавки за пенсионерите

Депутатите от „ДПС-Ново начало” даряват декемврийските си заплати за коледни добавки за пенсионерите

България Преди 1 час

Партията настоява възрастните хора у нас да получат 110 лв. върху пенсиите си

Ще изпрати ли Русия свой представител в Турция за посещението на Зеленски

Ще изпрати ли Русия свой представител в Турция за посещението на Зеленски

Свят Преди 1 час

Преговорите за прекратяване на войната се забавиха след три кръга директни разговори между Русия и Украйна в Истанбул

Ирина Шейк

Ирина Шейк, неузнаваема на представянето на последната си работа: Мечта, която се сбъдна

Любопитно Преди 1 час

Моделът дебютира в емблематичния Календар Пирели, като на премиерата се появи с неочакван, готически и ултрамодерен вид, който разкри напълно обезцветени вежди

Фреди Меркюри

Кралска почит за Фреди Меркюри - изсекоха специална монета

Любопитно Преди 1 час

Певецът почина на 45 години през 1991 г., само ден, след като публично обяви, че е ХИВ позитивен

Фон дер Лайен: Разширяването на ЕС е инвестиция в сигурността

Фон дер Лайен: Разширяването на ЕС е инвестиция в сигурността

Свят Преди 1 час

Еврокомисарят по разширяването на ЕС Марта Кос добави в изказването си пред участниците, че Европа трябва да бъде прочистена от автокрацията

Мъж на 32 години загина, спасявайки 83-годишната си съседка в Италия

Мъж на 32 години загина, спасявайки 83-годишната си съседка в Италия

Свят Преди 1 час

През последните дни регионът беше засегнат от интензивни валежи, наводнили улици и мазета

Всичко от днес

От мрежата

5 причини, поради които котките се търкалят по гръб

dogsandcats.bg

Какво може да яде куче на 40 дни

dogsandcats.bg
1

Половината плажове ще изчезнат до края на века

sinoptik.bg
1

Как изглежда първото зоокафе у нас

sinoptik.bg

Дъщерята на Ким Кардашиян направи самостоятелен моден дебют (СНИМКИ И ВИДЕО)

Edna.bg

Оуен Уилсън празнува рожден ден! Ето няколко истории за звездата с неподражаемо „уау“, които малцина знаят

Edna.bg

Карим Бензема обяви гореща новина за Реал Мадрид

Gong.bg

Стефан Велков: Трябва да покажем единство, характер, сърце и душа

Gong.bg

Румен Спецов освободи председателя на УС на "Лукойл"

Nova.bg

Пет патрулки гониха в продължение на 100 км шофьор във Варненско

Nova.bg