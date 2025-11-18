Силният вятър създаде проблеми в две общини в Бургаско

Четири комисии в НС гледат на първо четене проектобюджета за 2026 г.

С илен вятър на пориви в понеделник вечер създаде проблеми в две от черноморските общини на юг от Бургас. Дърво падна на централната улица в Царево, на няколко други улици вятърът събори клони. Няма пострадали хора и нанесени материални щети на автомобили.

Силният вятър събори дърво и между селата Ясна поляна и Ново Паничарево. Наложи се пътят да бъде затворен, до пристигането на екипи на община Приморско и районното управление на полицията в морския град, които разчистиха пътното платно, предаде NOVA.

Няма данни за други щети на територията на двете общини.

За вторник са обявени кодове за силен вятър в източната част на страната и за обилни валежи от дъжд в западната.