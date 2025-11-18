АИКБ предлага алтернативни разчети за всяко от възможно отпадащите приходни пера в бюджета

А социацията на индустриалния капитал (АИКБ) има предложения за заместващи разчети на всяко от потенциално отпадналите приходни пера (в бюджета - бел. ред.). Това каза председателят й Румен Радев по време на Националната конференция „Привлекателни професии за устойчиво бъдеще“, която се провежда в хотел „София Балкан Палас“.

По неговите думи, ако се съгласим като общество с 5 процента ръст на възнагражденията на всички, които са в публичния сектор, ефектът върху бюджета ще е около 570 млн. Той надвишава ефекта на 2 процента ръст на осигуровките. Относно данък дивидент и готвеното увеличение от 5 на сто на 10 на сто, Радев посочи, че последните становища са получени и че ефектът за физическите лица е изключително минимален.

"За миналата година платеният данък дивидент за физически лица е 1,5 млн. лв. Много несериозно е да се подават драматично сигнали към инвеститори, а в крайна сметка да имаш минимален ръст", заяви Румен Радев.

Той потвърди, че ще присъства на заседанието на парламентарната комисия по бюджет и финанси днес, както и че представители на четирите работодателски организации ще бъдат там. Радев отговори на журналистически въпрос относно неговите критики към бюджета, като каза, че това е знак, че не бягат от диалог.

"Искаме да запознаем народните представители и колегите от бюджетната комисия с предложенията ни за промени. Не мисля, че преди първо четене нещо ще се промени, но на днешното заседание разчитаме да се направят важните стъпки за седмицата между двете четения", допълни той.

Според председателя на АИКБ централният бюджет има един буфер, който е малко под милиард евро. "Предложението ми е от там да бъдат изтеглени 300 млн. в частта на "ефект и позитиви", обясни Радев.

Той изрази скептичност към възможностите на правителството, което според него се съобразява с политическия формат на тази "тройна плюс коалиция", затова разговорът им ще е в бюджетната комисия. Обсъждали сме възможностите за национален протест, в случай, че желанията ни не бъдат чути, тъй като той засяга всички. Надяваме се да има чуваемост в Народното събрание, но при изчерпването на една стъпка се преминава към друга, каза Румен Радев.