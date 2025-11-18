Бившият директор на "Росатом", осъден за подкупи, предлага да изкупи вината си в спецоперация

Г енадий Сахаров, бившият директор на структурното подразделение на държавната корпорация "Росатом“, обвинен във вземане на подкупи, е сключил сделка с разследването и е поискал да бъде освободен, за да изкупи вината си в района на специална военна операция. Това съобщи днес ТАСС, позовавайки се на правоохранителните органи, цитирани от Известия.

"Генадий Сахаров се обърна към прокурора с искане за сключване на споразумение за сътрудничество преди съдебното производство. Същевременно подсъдимият по делото поиска възможност да се реабилитира, за което многократно се е обръщал към следствието със съответно искане за освобождаването му“, цитира агенцията източник.

"Генадий Станиславович Сахаров е признат за виновен в извършване на престъпление по чл. 290, чл. 6 от руския Наказателен кодекс (приемане на подкуп). Той е осъден на 12 години лишаване от свобода в наказателна колония с максимална сигурност“, съобщи пресслужбата на съда. Сахаров бе глобен и със седем пъти по-голяма сума от подкупа – 228 518 000 рубли. Освен това, след изтърпяване на присъдата си, той е лишен от правото да заема държавна длъжност за 15 години.

Губернаторът на Сахалин арестуван за $5,6 млн. подкуп

Вторият обвиняем, Елгуджи Кокосадзе, бивш ръководител на държавния проектно-изследователски институт за проектиране и организация на енергийното строителство "Оргенерострой“, беше осъден на осем години затвор с максимална сигурност за подкуп и глоба от 97 936 000 рубли.

Арестът на Сахаров и Кокосадзе стана известен през март миналата година, съобщи Интерфакс.