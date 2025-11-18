Мъж на 32 години загина, спасявайки 83-годишната си съседка в Италия

Д вама души загинаха в Северна Италия при свлачища, предизвикани от проливни валежи, съобщиха италианските власти, цитирани от ДПА.
Едната от жертвите е 32-годишен германец, който се бил преместил да живее в Брацано ди Кормонс, местно село, едва преди няколко месеца. На същото място спасителните екипи откриха и тялото на 83-годишна жена от къща, затрупана от калните свлачища, съобщи пожарната служба.
Esondazioni, case sott’acqua, centinaia di sfollati. È il #maltempo che ha colpito il #FriuliVeneziaGiulia. A #Cormons una frana ha investito alcune case ed è stato ritrovato nel pomeriggio il corpo di uno dei due dispersi. Si tratta di un 32enne tedesco che ha salvato un’anziana pic.twitter.com/KcEevhkfJK— Tg1 (@Tg1Rai) November 17, 2025
През последните дни регионът беше засегнат от интензивни валежи, наводнили улици и мазета. Три къщи в село Брацано разрушени от свлачищата.
83-årig mister sin uundværlige hjælper: - Jeg er helt ude af mig selv https://t.co/BVVeDJoJg3 pic.twitter.com/RKdn9eoY6J— Ekstra Bladet (@EkstraBladet) November 14, 2025
По предварителни данни сочат германецът е успял първоначално да достигне до безопасно място, но се е върнал да предупреди 83-годишната си съседка, при което е бил застигнат от последвалото кално свлачище, съобщават властите.
Местни медии уточняват, че мъжът е от южната германска провинция Бавария и през февруари тази година е отворил ресторант в селцето, след като често е посещавал района.