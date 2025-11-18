Свят

Как е починала Селена? Разкриха официални подробности 30 години по-късно

Певицата беше смъртоносно простреляна в мотел в Тексас на 31 март 1995 г.

18 ноември 2025, 13:16

Източник: Getty Images

Н овопубликуван доклад от аутопсията потвърждава, че Селена Кинтанила е починала от един изстрел, причинил масивен вътрешен кръвоизлив – 30 години след като музикалната суперзвезда на техано жанра беше простреляна от своя приятелка и бизнес партньорка.

Службата на съдебните лекари на окръг Нуесес, Тексас, официално определя смъртта на 23-годишната певица през 1995 г., причинена от Йоланда Салдивар, като убийство.

„Според мен Селена Кинтанила Перес, 23-годишна жена, е починала в резултат на масивно кървене, дължащо се на перфорираща огнестрелна рана на гръдния кош“, пише съдебният лекар Лойд Уайт в аутопсията, получена от Us Weekly.

Кинтанила е смъртоносно простреляна в мотел Days Inn в Корпус Кристи, Тексас, на 31 март 1995 г. Смъртта ѝ отново привлече внимание тази седмица, след като Netflix пусна документалния филм „Селена и динозаврите: Наследството на едно семейство“, по случай 30-годишнината от убийството ѝ. Лентата включва невиждани досега кадри и интервюта със семейството на носителката на „Грами“.

Салдивар – бивша медицинска сестра и бизнес сътрудник, която е присвоила пари, докато е ръководела фенклуба на певицата – е стреляла с револвер .38 калибър по време на конфронтация за липсващи финансови документи.

Куршумът е влязъл в гърба на певицата на „Dreaming of You“, преминал е през ребрата и горния дял на десния бял дроб, след което е излязъл през горната дясна част на гръдния кош, според аутопсионния доклад, цитиран от Us Weekly. Съдебният лекар отбелязва, че куршумът е прерязал подключичната артерия на Кинтанила, причинявайки масивно вътрешно кървене.

В медицинския доклад се посочва, че кръв е „налице по много места от дрехите“, които Кинтанила е носила в деня на убийството.

Салдивар започнала като фенка, преди да убеди бащата на певицата да ѝ позволи да ръководи фенклуба в Сан Антонио. По-късно поема управленски функции в семейния бутик в Корпус Кристи.

Отношенията се влошават в началото на 1995 г., когато семейство Кинтанила открива, че хиляди долари липсват както от фенклуба, така и от магазина. Салдивар е уволнена от бутика и отстранена от позицията си във фенклуба през март същата година. В седмиците преди убийството тя купува револвер Taurus Model 85 от стрелбище в Сан Антонио, връща го и след това го купува отново малко преди фаталния инцидент.

На 30 март Салдивар се настанява в мотел Days Inn и се обажда на Кинтанила, твърдейки, че е била изнасилена и трябва да ѝ предаде бизнес документи.

Кинтанила се среща със Салдивар в мотела заедно със съпруга си Крис Перес, но Салдивар не предоставя обещаните документи.

На следващия ден певицата се връща сама, след като съобщава на бизнес партньор, че възнамерява да вземе мостри на парфюми и липсващите финансови записи.

Тя дори закара Салдивар до болница, след като последната твърди, че е била изнасилена, въпреки че персоналът ги информира, че прегледът трябва да се извърши на друго място. След завръщането им в мотела Кинтанила отново поиска документите. Вместо това Салдивар извади револвера и стреля.

Ранена, Кинтанила успява да стигне до фоайето, търсейки помощ, докато Салдивар я преследва.

Парамедиците я откарват в болницата „Корпус Кристи Мемориал“, където е обявена за мъртва около 13:05 ч.

След това Салдивар се барикадира в камиона си на паркинга на мотела, заплашвайки да се самонарани. След близо 10 часа тя се предава на преговарящи от ФБР.

Embed from Getty Images

По-късно е обвинена в убийство от първа степен и пледира невинна, като твърди, че стрелбата е била случайна. През октомври 1995 г. съдебните заседатели я признават за виновна и тя е осъдена на доживотен затвор с възможност за условно освобождаване.

Сега 64-годишна, Салдивар излежава присъдата си в женския затвор в Гейтсвил, Тексас. Тя подава молба за условно освобождаване през декември 2024 г., но тя е отхвърлена три месеца по-късно. Салдивар остава в затвора.

Източник: nypost.com    
