„Понякога животът е несправедлив“: Братът на Шумахер разказа за семейството на шампиона

Б ратът на Михаел Шумахер - Ралф - се оплака колко "несправедлив" е животът, докато разказваше за отношенията си с най-близките роднини на пострадалата звезда от Формула 1.

Михаел, седемкратен световен шампион във Формула 1, получи травми, които промениха живота му, при ски инцидент във Френските Алпи през декември 2013 г. Той оцеля, но оттогава живее извън общественото полезрение, като любящата му съпруга Корина яростно защитава личния му живот.

В резултат на това, въпреки че е минало почти десетилетие, актуализациите за състоянието му са малко и рядко. За Шумахер се полагат грижи в дома на семейството на Женевското езеро и само най-близките му роднини, доверени приятели и медицинският персонал знаят подробности за състоянието му.

Ралф Шумахер, самият той бивш състезател от Формула 1, е един от тези, на които е поверена такава информация. Но той отказва да издаде твърде много в ново интервю за немското списание Bunte.

Той говори накратко за децата на брат си, намеквайки за собствените си отношения с тях.

"За съжаление, понякога животът не е справедлив. Трябва да го приемем", каза той за трагичния обрат в живота на Майкъл. "Когато виждам децата му Джина-Мария и Мик, сърцето ми се усмихва. Ако някой от семейството потърси съвета ми, аз съм там. Те вървят по своя път."

Мик, резервен пилот на Мерцедес тази година, след като две години караше във Ф1 с Хаас, и преди е казвал колко много би искал да може да се възползва от мъдростта и опита на баща си, когато става въпрос за собствената му състезателна кариера.

"Мисля, че с татко сега бихме се разбирали по различен начин", каза той. "Просто защото говорим на сходен език - езика на моторните спортове. И че бихме имали много повече неща, за които да говорим."

Личният живот, който семейството на Шумахер иска, е налаган от адвокат Феликс Дам в продължение на много години. Миналият месец той обясни защо докладът за здравословното състояние на легендата на Формула 1 след катастрофата му така и не е бил оповестен. "Винаги е ставало дума за защита на лични неща", казва той.