Няма да познаете Брадли Купър в новата му визия

П ростено ви е, ако не разпознаете белокосия мъж с очила, който пуши цигара на тези рекламни снимки.

Изглежда важен, но ви е бегло познат - като отдавна изгубен чичо или стареца, който играе шах всеки ден в парка.

Това е актьорът Брадли Купър - под пластове грим - в ролята на остаряващия композитор Ленард Бърнстейн в „Маестро“, биографичен филм, който в момента се снима за Netflix.

Netflix публикува снимките в своя Twitter акаунт и това доведе то много коментари.

„Той дори има бели косми по ръцете! Толкова внимание към детайла! Който и да е гримьорът на този филм, трябва да спечели някоя голяма награда“, написа един потребител.

47-годишният Купър също е режисьор на филма. В него участват Кери Мълиган като съпругата на Бърнстейн - Фелисия Монтеалегре, и Джеръми Стронг, най-известен с ролята си на Кендъл Рой в телевизионния сериал на HBO "Наследници".

