С викнали сме да гледаме Брадли Купър с необръсната брада, но с мустак?

Вече да.

Номинираният за „Оскар” актьор бе забелязан този уикенд в „Дисниленд” със своята дъщеричка Леа.

Това, което изуми потребителите в социалните мрежи бе именно новата му визия, която наподобява тази на каубой от типичните американски уестърни.

Прическата на Брадли също е променена в по-ретро стил, което накара много хора да заподозрат, че в момента той снима нов филм, което може да е провокирало трансформацията във външния му вид.

No panic,his new look is probably for his next role in "Nightmare Alley"! #BradleyCooper pic.twitter.com/NIYh1L1d2D