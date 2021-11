Брадли Купър разкри, че е бил нападнат с нож в метрото в Ню Йорк през 2019

Х оливудският актьор Брадли Купър разказа в подкаст за случай, когато е бил нападнат с нож в метрото в Ню Йорк.

В участие в подкаста на Дакс Шепърд "Armchair Expert", Купър сподели, че през октомври на 2019 година е бил нападнат от непознат мъж с нож в метрото, докато отивал да прибере дъщеря си от училище.

"Беше откачено. Осъзнах, че съм живял твърде, твърде спокойно в Ню Йорк. Нямах никакви защитни реакции", разказва актьорът.

Брадли Купър разказа, че "е усетил как някой го приближава". Докато предполагал, че идва някой, който ще иска да се снима с него, актьорът бързо осъзнал, че приближаващият го човек няма добри намерения.

"Обърнах се и видях насочения нож. Погледнах нагоре и видях очите на нападателя - бях шокиран колко е млад", споделя актьорът.

Bradley Cooper Take his daughter to an Easter party in Brentwood https://t.co/2xiQu9IgkI pic.twitter.com/Fg0rZoUC7W — CelebsGallery (@dohnjeer) April 13, 2018

Брадли Купър е започнал да се защитава като ударил ръката на нападателя и избягал.

След това актьорът се скрива близо до входа на метрото и след като вижда отново нападателя си, който бяга в този момент, Купър започва да го снима с телефона си.

После Купър намира двама полицаи, които са били в полицейска кола близо до инцидента, и им показва снимките, които е направил, като разказва на униформените какво му се е случило.

Актьорът казва, че не е бил ранен и се е върнал обратно в метрото, за да вземе дъщеря си от училище.

Be still my heart. Bradley Cooper and his adorable daughter dressed as grandmothers on Halloween. pic.twitter.com/KVStjXrt7O — Lisa Scottoline (@LisaScottoline) November 1, 2019

Брадли Купър има дъщеря - 4-годишната Леа де Сен Шейк Купър - от бившата си половинка Ирина Шейк.