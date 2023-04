Викингско съкровище е най-новата археологическа находка в Дания

Д ве съкровища, съдържащи общо почти 300 сребърни монети на хиляди години, са открити близо до останките на викингска крепост в Северозападна Дания, предаде АФП, като цитира музея, в който ще бъдат съхранявани.

Младо момиче попада миналата есен на находките, разположени на няколко метра една от друга, в царевична нива, докато обикаля с металотърсач по време археологическа експедиция.

"Подобно съкровище се среща много рядко", казва пред АФП Ларс Кристиан Норбак, директор на музея в Северна Ютландия.

Сребърните монети са намерени на около осем километра от кръгла крепост близо до град Хобро. Според надписите върху тях датират от около 980 г.

Освен датски монети, според археолозите част от находката са също арабски и германски монети, както и късчета от 500-грамово бижу от Шотландия или Ирландия.

"Изненадата е, че съкровището датира от същия период като викингската крепост, издигната от крал Харалд, наричан Синият зъб", ентусиазирано обяснява Ларс Кристиан Норбак. Той смята, че откритието ще позволи да се научи повече за историята на викингите.

Според него е възможно да има връзка между тези съкровища, които викингите са заровили по време на войните, и крепостта, изгоряла по същото време.

Датски монети са били сечени в много ограничени количества по времето на крал Харалд, обяснява експертът.

