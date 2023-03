Няма да повярвате: Филмът "Кокаиновата мечка" е по истинска история

Н овият холивудски хит „Кокаиновата мечка“ ("Cocaine Bear") направи фурор по световните кина и се очаква да спечели 23 милиона долара през уикенда в САЩ.

The real story behind "Cocaine Bear" is in many ways too much. Too absurd. Too ’80s. And now it's being turned into a movie that may even be a hit, writes AP Film Writer Jake Coyle. https://t.co/GTIFytGIvi